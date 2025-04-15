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    Галактионов: Мы были острее и ближе к тому, чтобы забить

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    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о победе своей команды в матче Кубка России против «Ахмата» (2:1).

    Михаил Галактионов — главный тренер «Локомотива»
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    Михаил Галактионов — главный тренер «Локомотива»

    Что бы сказали в раздевалке, если бы не случились два гола в конце? Внутренне были недовольны тем, как складывалась игра в первом тайме. Думали о заменах в перерыве. Но ребята проявили характер, напористость при стандартах. Решили не торопиться, определенные коррективы внесли, подсказали несколько слов важных. Второй тайм был другой. Поменяли взаимодействия Самошникова и Сильянова.

    Были контратаки, которые могли завершиться взятием ворот. Мы были острее и ближе к тому, чтобы забить, чем к тому, чтобы упустить инициативу. Мы играли уже по счету, хотя в начале и середине второго тайма мы нацеливали ребят на то, чтобы отодвинуть игру от своих ворот.

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    • Для многих тренеров из топ‑6 Кубок спасет сезон? Кто кого спасет — это дискуссионный вопрос. Если у кого‑то есть что‑то в голове, это не изменить. Мы находились в разных ситуациях: и когда было совсем плохо, и когда были наверху, в лидерах. Мы все проходили. В такой большой команде для кого‑то есть давление. Да, есть ошибки, есть моменты, которые мы стараемся переломить. Ребятам честь и хвала, что добились необходимого результата«, — передает слова Галактионова "Матч ТВ".

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