«Локомотив» — «Ахмат»: счет матча 2:1, обзор голов

одолел(2:1) в матче 1/2 финала Кубка России Пути регионов (1 этап).

Единственный гол у грозненцев забил Родриго Руис Диас на 8-й минуте.

У «Локомотива» отличились Дмитрий Воробьев на 44-й минуте и Егор Погостнов на 45+1-й минуте.

Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф Локомотив — Ахмат 2:1 Голы: 0:1 Ruiz Diaz R. (8'), 1:1 Дмитрий Воробьёв (44'), 2:1 Егор Погостнов (45') Локомотив: Антон Митрюшкин, Егор Погостнов, Илья Самошников, Александр Сильянов, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Сергей Пиняев, Вадим Раков, Дмитрий Воробьёв, Godyaev D., Montes C. Ахмат: Мирослав Богосавац, Лео Гогличидз, Милош Шатара, Ризван Уциев, Александр Жиров, Бернард Бериша, Заим Диванович, Амин Талал, Ulyanov V., Ruiz Diaz R., Silva I.

После этого матча «Локомотив» вышел в следующий этап Кубка России Пути регионов, а «Ахмат» завершил выступление на турнире.