ОконченЛокомотив — Ахмат 2:1Онлайн
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    Алексей Батраков«Локомотив» — «Ахмат» 2:1. Онлайн
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    «Локомотив» одержал волевую победу над «Ахматом» в Кубке России

    «Локомотив» — «Ахмат»: счет матча 2:1, обзор голов

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    «Локомотив» одолел «Ахмат» (2:1) в матче 1/2 финала Кубка России Пути регионов (1 этап).

    Дмитрий Воробьев — нападающий «Локомотива»
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    Дмитрий Воробьев — нападающий «Локомотива»

    Единственный гол у грозненцев забил Родриго Руис Диас на 8-й минуте.

    У «Локомотива» отличились Дмитрий Воробьев на 44-й минуте и Егор Погостнов на 45+1-й минуте.

    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф
    Локомотив — Ахмат 2:1
    Голы: 0:1 Ruiz Diaz R. (8'), 1:1 Дмитрий Воробьёв (44'), 2:1 Егор Погостнов (45') Локомотив: Антон Митрюшкин, Егор Погостнов, Илья Самошников, Александр Сильянов, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Сергей Пиняев, Вадим Раков, Дмитрий Воробьёв, Godyaev D., Montes C. Ахмат: Мирослав Богосавац, Лео Гогличидз, Милош Шатара, Ризван Уциев, Александр Жиров, Бернард Бериша, Заим Диванович, Амин Талал, Ulyanov V., Ruiz Diaz R., Silva I.

    После этого матча «Локомотив» вышел в следующий этап Кубка России Пути регионов, а «Ахмат» завершил выступление на турнире.

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