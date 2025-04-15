«Локомотив» на своем поле сыграет с «Ахматом» в рамках 1/2 финала Пути регионов Кубка России. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф Локомотив — Ахмат 0:1 Гол: 0:1 Ruiz Diaz R. (8') Локомотив: Антон Митрюшкин, Егор Погостнов, Илья Самошников, Александр Сильянов, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Сергей Пиняев, Вадим Раков, Дмитрий Воробьёв, Godyaev D., Montes C. Ахмат: Мирослав Богосавац, Лео Гогличидз, Милош Шатара, Ризван Уциев, Александр Жиров, Бернард Бериша, Заим Диванович, Амин Талал, Ulyanov V., Ruiz Diaz R., Silva I.

Ход матча

30' Прорыв Пиняева по левому флангу закончился подачей в центр штрафной, но его партнеры не успели занять нужные позиции.

28' И еще один угловой в пользу Ахмата — теперь слева. После розыгрыша стандарта Гогличидзе нанес неточный удар головой, мяч оказался в руках Митрюшкина.

26' С левого корнера Бериша навесил в центр вратарской, но Монтес первым оказался на мяче и выбил его в сторону.

24' С правого фланга Самошников ворвался в штрафную, обыграл нескольких соперников и, выйдя на ударную позицию, пробил в Богосавца!

23' Батраков разогнал атаку и перевел мяч на левый край, откуда Пиняев сделал подачу в штрафную, но Шатара уверенно сыграл на перехвате.

21' Раков наступил на ногу Берише, после чего игрок Ахмата остался лежать на газоне. Врачи уже выбежали на поле.

19' Передача на ход Воробьеву, однако Ульянов не дает ему шанс — своевременно выходит из штрафной и выбивает мяч головой.

18' Батраков выбивает мяч из своей штрафной после углового, а Бериша, поймав мяч на подборе, наносит неточный удар.

16' Мяч у Талала на правом фланге — навес в штрафную, но Баринов своевременно встал на пути мяча и заблокировал передачу.

14' С правого корнера Батраков навесил к ближней штанге и Гогличидзе был первым на мяче, выиграв верх у защитника.

12' Самошников рванул по правому флангу и сделал подачу к центру штрафной. Баринов уже готовился к удару, но в последний момент Богосавац накрыл эту передачу.

10' Пиняев перевел мяч в штрафную на Ракова, который метил в дальнюю штангу, но не сумел завершить атаку точным ударом!

8' ГОООЛ!!! 0:1! Руис Диас выводит Ахмат вперед! Диванович врывается в штрафную с левого фланга, делает точный прострел на центр вратарской, где Диас без помех отправляет мяч в сетку!

7' Момент! После углового от Силвы Шатара выиграл верх и сбросил мяч к дальней штанге. Талал оказался в нужной точке и пробил с близкой дистанции — Митрюшкин сыграл блестяще!

5' Богосавац сместился к углу штрафной и наткнулся на жесткий приём от Годяева, арбитр фиксирует фол. Подача от Бериши со штрафного не доставила хлопот обороне хозяев.

3' Диванович протащил мяч по флангу и навесил в штрафную — без остроты, прямо в руки Митрюшкину.

2' Силва перехватил мяч в центре и решил быстро перевести его на правый фланг — перебросил всех, включая Гогличидзе. Сильянов оказался начеку и первым оказался у мяча.

1' Матч стартовал! Ахмат разыграл мяч с центра поля.

До матча

Стартовые составы

«Локомотив»: Митрюшкин, Сильянов, Погостнов, Монтес, Самошников, Баринов, Годяев, Батраков, Пиняев, Раков, Воробьев

«Ахмат»: Ульянов, Богосавац, Гогличидзе, Жиров, Уциев, Шатара, Талал, Диванович, Бериша, Исмаэл, Рауль Диас

«Локомотив»

«Локомотив» — самый титулованный клуб в истории Кубка России: на счету «железнодорожников» девять побед в этом турнире. Последний раз трофей покорился им в 2021 году под руководством Марко Николича — тогда в финале были обыграны «Крылья Советов» со счетом 3:1. В розыгрыше прошлого сезона москвичи завершили выступление на стадии 1/4 финала Пути регионов, уступив «Уралу» — 0:1.

В текущем сезоне «Локомотив» уверенно прошел групповой этап, где его соперниками были «Ростов», «Химки» и «Оренбург». Подопечные Михаила Галактионова одержали пять побед в основное время, еще одна — в серии пенальти. Впрочем, в плей-офф Пути РПЛ «железнодорожники» задержались ненадолго — уже на стартовой стадии они уступили московскому «Динамо» в серии пенальти ответного матча и опустились в сетку Пути регионов. В 1/4 финала «Локомотив» оказался сильнее махачкалинского «Динамо», одержав победу со счетом 2:1.

После 24-го тура чемпионата России «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице. В последнем матче команда уступила на выезде «Рубину» со счетом 0:1.

«Ахмат»

Наивысшим достижением «Ахмата» в Кубке России остается победа в сезоне 2003/2004. Тогда, выступая под названием «Терек», команда взяла верх над «Крыльями Советов» в финале (1:0). В прошлом розыгрыше грозненцы дошли до второго раунда 1/4 финала Пути регионов, где уступили «Оренбургу» — 0:1.

Нынешний сезон Кубка России «Ахмат» начал, как и все клубы РПЛ, с группового этапа. Команда опередила «Краснодар» в борьбе за второе место и вышла в Путь РПЛ. Победителем группы стал ЦСКА, а замкнул четверку «Пари НН». Грозненцы уступили «Зениту» на первой стадии плей-офф Пути РПЛ (0:3 дома и 1:2 в гостях) и опустились в Путь регионов, где выбили из турнира «Краснодар», одержав победу со счётом 2:1.

В чемпионате России «Ахмат» еще не обеспечил себя от вылета. Команда находится в зоне стыковых матчей, расположившись на 13-й строчке после 24-го тура. В последнем матче подопечные Сергея Ташуева обыграли на своем поле «Ростов» — 2:1.

Личные встречи

Команды дважды встречались между собой в текущем сезоне РПЛ. Матч в Грозном завершился крупной победой «Локомотива» — 5:0, а в Москве была зафиксирована ничья 1:1.

В 10-ти последних очных встречах на счету «железнодорожников» 5 побед, «Ахмат» оказался сильнее в 3-х случаях и дважды команды сыграли вничью.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Локомотив» — «Ахмат» с коэффициентом 2.15.