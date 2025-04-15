ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Зенит – Краснодар«Зенит» громит «Краснодар» и возвращается в чемпионскую гонку: концовка сезона будет огненной Карлос АлькарасАлькарас — новый чемпион Монте-Карло! Успел выиграть крупный турнир до возвращения Синнера Осер — ЛионЛион вернулся в борьбу за Лигу чемпионов после победы над «Осером»
  • 23:43
    • «Лацио» и «Рома» поделили очки в матче Серии А
    Все новости спорта

    «Ахмат» сейчас точно не хуже

    Локомотив — Ахмат: прогноз и ставка на Кубок России по футболу 15 апреля

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Фонбет Кубок России Прогнозы на футбол России Прогнозы на Локомотив Прогнозы на Ахмат Календарь Кубка России
    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Ахмат»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Максим Самородов
    Московский «Локомотив» примет дома грозненский «Ахмат в полуфинале Кубка России по футболу — Путь регионов. Матч состоится 15 апреля 2025 года. Начало встречи — 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Ахмат», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф 15 Апреля 2025 года

    Локомотив

  • Москва
    •  Локомотив 18:00 Ахмат

    Ахмат

  • Грозный
    •

    «Локомотив»

    Турнирное положение: после 24 туров «Локомотив» идет на шестом месте в таблице РПЛ с 41 очком.

    Последние матчи: в предыдущей стадии Кубка России команда Михаила Галактионова смогла с трудом пройти махачкалинское «Динамо», победив со счетом 2:1. Уже на 13-й минуте «Локомотив» вышел вперед после удара Максима Ненахова, соперник отыгрался почти сразу.

    Локомотив — Ахмат: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.423.952.85Бонус€600
    •

    В начале второго тайма бело-голубые остались в меньшинстве, а уже через 8 минут Сергей Пиняев забил решающий мяч и вывел железнодорожников в следующую стадию турнира.
    В РПЛ было поражение в гостях от «Рубина» (1:2) и ничья на своем поле с «Зенитом» (1:1).

  • «Без харизматичных игроков чемпионом не стать». Сенников — о ставке «Локомотива» на молодёжь и реалиях Второй лиги
  • Эксклюзивное интервью с бывшим игроком сборной и чемпионом России в составе «Локомотива»
  • 09/04/2025

    • Не сыграют: потерь в составе нет.

    Состояние команды: во второй части сезона игра «Локомотива» значительно померкла и снизилась по качеству игры. У команды пропала легкость, скорость и острота в атаке. Батраков уже не выглядит настолько ярко, как до зимней паузы, а вместе с ним сдали и почти все атакующие футболисты.

    Чуть ли не единственным сейчас в составе железнодорожников, кто держит свой уровень, является Пиняев. Есть проблемы сзади и во вратарской линии, где был усажен в запас основной голкипер Лантратов.

    «Ахмат»

    Турнирное положение: сейчас команда Сергея Ташуева располагается на 13-й строчке в таблице РПЛ с 23 очками.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в прошлом раунде «Ахмат» неожиданно выбил лидера РПЛ «Краснодар», победив его со счетом 2:1. «Быки» открыли счет в начале второго тайма, а в первые 45 минут не смогли реализовать пенальти.

    «Ахмат» смог отыграться через 10 минут после удара капитана Бериши, который появился на поле незадолго до этого. На 72-й минуте косовар оформил дубль и обеспечил своей команде дальнейшее участие в турнире.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    В чемпионате России «Ахмат» в последнем туре обыграл дома «Ростов» (2:1), а до этого были нулевые ничьи с «Факелом» и «Спартаком».

    Не сыграют: дисквалифицирован — Камилов (п), травмирован — Швец (п).

    Состояние команды: пока во второй части сезона «Ахмат» не знает поражений, существенно улучшив свое положение в чемпионате и пройдя дальше в Кубке России. Ташуев в спокойной обстановке за зимнюю паузу смог донести свое видение футбола до игроков и это дало результат.

    К тому же грозненцы качественно усилили в межсезонье проблемные позиции, а также опустел лазарет, что позволяет тренерскому штабу варьировать состав и схему в зависимости от соперника. Этого «Ахмат» был лишен по осени.

    Статистика для ставок

    • Во втором круге этого сезона команды сыграли вничью со счетом 1:1

    • В первом круге «Локомотив» в гостях разгромил «Ахмат» (5:0)

    • В прошлом сезоне обе встречи также остались за московским клубом (2:1, 2:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Локомотив» Москва дают 1,75, а на «Ахмат» — 4,80, ничью букмекеры оценивают в 4,10.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,08, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,80.

    Прогноз: «Ахмат» поправил свое положение в турнирной таблице РПЛ и вряд ли отнесется спустя рукава к этому матчу (хотя и раньше играл почти оптимальный состав).

    Сейчас команда Ташуева по качеству футбола и психологическому состоянию точно не уступает «Локомотиву», а во многом даже превосходит, поэтому у нее есть все шансы как минимум не проиграть.

    Основная ставка: «Ахмат» не проиграет за 2,15.

    Прогноз: также можно рискнуть и заиграть с выходом команды в следующий раунд.

    Дополнительная ставка: «Ахмат» пройдет дальше за 2,90.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Локомотив — Ахмат?

    Матч Локомотив — Ахмат состоится 15 апреля 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: Фонбет Кубок России.

    Какой прогноз на матч Локомотив — Ахмат?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Ахмат» не проиграет.

    Какую сделать ставку на матч Локомотив — Ахмат?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Ахмат» не проиграет» с коэффициентом у букмекеров 2.15.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Локомотив — Ахмат?

    Смотреть матч турнира Фонбет Кубок России в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Локомотив — Ахмат?

    Коэффициенты букмекеров: : на победу «Локомотив» Москва дают 1,75, а на «Ахмат» — 4,80, ничью букмекеры оценивают в 4,10.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.37
  • Прогноз на матч Анахайм — Колорадо
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Мартинес — Накашима
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Кецманович — Гирон
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Арнальди — Корда
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Зверев — Мюллер
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Трактор — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Руне — Рамос
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Де Йонг — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Потапова — Таусон
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Эюпспор — Адана Демирспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Кудерметова — Шнайдер
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Наполи — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч Атлетико — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Локомотив — Ахмат: прогноз и ставка за 2.15, статистика, коэффициенты матча 15.04.202518:00. «Ахмат» сейчас точно не хуже
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры