Московский «Локомотив» примет дома грозненский «Ахмат в полуфинале Кубка России по футболу — Путь регионов. Матч состоится 15 апреля 2025 года. Начало встречи — 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Ахмат», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Локомотив»

Турнирное положение: после 24 туров «Локомотив» идет на шестом месте в таблице РПЛ с 41 очком.

Последние матчи: в предыдущей стадии Кубка России команда Михаила Галактионова смогла с трудом пройти махачкалинское «Динамо», победив со счетом 2:1. Уже на 13-й минуте «Локомотив» вышел вперед после удара Максима Ненахова, соперник отыгрался почти сразу.

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В начале второго тайма бело-голубые остались в меньшинстве, а уже через 8 минут Сергей Пиняев забил решающий мяч и вывел железнодорожников в следующую стадию турнира.

В РПЛ было поражение в гостях от «Рубина» (1:2) и ничья на своем поле с «Зенитом» (1:1).

Не сыграют: потерь в составе нет.

Состояние команды: во второй части сезона игра «Локомотива» значительно померкла и снизилась по качеству игры. У команды пропала легкость, скорость и острота в атаке. Батраков уже не выглядит настолько ярко, как до зимней паузы, а вместе с ним сдали и почти все атакующие футболисты.

Чуть ли не единственным сейчас в составе железнодорожников, кто держит свой уровень, является Пиняев. Есть проблемы сзади и во вратарской линии, где был усажен в запас основной голкипер Лантратов.

«Ахмат»

Турнирное положение: сейчас команда Сергея Ташуева располагается на 13-й строчке в таблице РПЛ с 23 очками.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в прошлом раунде «Ахмат» неожиданно выбил лидера РПЛ «Краснодар», победив его со счетом 2:1. «Быки» открыли счет в начале второго тайма, а в первые 45 минут не смогли реализовать пенальти.

«Ахмат» смог отыграться через 10 минут после удара капитана Бериши, который появился на поле незадолго до этого. На 72-й минуте косовар оформил дубль и обеспечил своей команде дальнейшее участие в турнире.

В чемпионате России «Ахмат» в последнем туре обыграл дома «Ростов» (2:1), а до этого были нулевые ничьи с «Факелом» и «Спартаком».

Не сыграют: дисквалифицирован — Камилов (п), травмирован — Швец (п).

Состояние команды: пока во второй части сезона «Ахмат» не знает поражений, существенно улучшив свое положение в чемпионате и пройдя дальше в Кубке России. Ташуев в спокойной обстановке за зимнюю паузу смог донести свое видение футбола до игроков и это дало результат.

К тому же грозненцы качественно усилили в межсезонье проблемные позиции, а также опустел лазарет, что позволяет тренерскому штабу варьировать состав и схему в зависимости от соперника. Этого «Ахмат» был лишен по осени.

Статистика для ставок

Во втором круге этого сезона команды сыграли вничью со счетом 1:1

В первом круге «Локомотив» в гостях разгромил «Ахмат» (5:0)

В прошлом сезоне обе встречи также остались за московским клубом (2:1, 2:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Локомотив» Москва дают 1,75, а на «Ахмат» — 4,80, ничью букмекеры оценивают в 4,10.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,08, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,80.

Прогноз: «Ахмат» поправил свое положение в турнирной таблице РПЛ и вряд ли отнесется спустя рукава к этому матчу (хотя и раньше играл почти оптимальный состав).

Сейчас команда Ташуева по качеству футбола и психологическому состоянию точно не уступает «Локомотиву», а во многом даже превосходит, поэтому у нее есть все шансы как минимум не проиграть.

Основная ставка: «Ахмат» не проиграет за 2,15.

Прогноз: также можно рискнуть и заиграть с выходом команды в следующий раунд.

Дополнительная ставка: «Ахмат» пройдет дальше за 2,90.