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    Маскерано: Месси изменил восприятие МЛС в мире

    Футбол MLS Интер Майами
    Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано считает, что после перехода Лионеля Месси в МЛС американская лига стана очень узнаваемой в мире.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «Летом будет 2 года, как Месси здесь, и я думаю, он, так или иначе, меняет то, как мир воспринимает МЛС. В этом нет никаких сомнений. В конце концов, мы говорим об игроке, который способен достичь всего этого, обеспечить максимальную заметность такой лиги.

    Мы видели это сегодня, и это один из многих примеров всего, что он генерирует. Люди пришли посмотреть на него, такова реальность.

    Теперь МЛС несет ответственность, чтобы продолжать двигаться вперед. Прогресс достигнут, но я здесь, чтобы продолжать развивать футбол в США.

    Он уникальный, неповторимый игрок. Везде, где он был, он привносил изменения», — сказал Маскерано после матча с «Чикаго Файр» (0:0).

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    • 37-летний Месси стал игроком «Интер Майами» летом 2023 года. Всего он сыграл за команду 49 матчей, забил 42 мяча и сделал 21 ассист.

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