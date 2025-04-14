Маскерано: Месси изменил восприятие МЛС в мире

Главный тренер «Интер Майами»считает, что после переходав МЛС американская лига стана очень узнаваемой в мире.

«Летом будет 2 года, как Месси здесь, и я думаю, он, так или иначе, меняет то, как мир воспринимает МЛС. В этом нет никаких сомнений. В конце концов, мы говорим об игроке, который способен достичь всего этого, обеспечить максимальную заметность такой лиги.

Мы видели это сегодня, и это один из многих примеров всего, что он генерирует. Люди пришли посмотреть на него, такова реальность.

Теперь МЛС несет ответственность, чтобы продолжать двигаться вперед. Прогресс достигнут, но я здесь, чтобы продолжать развивать футбол в США.

Он уникальный, неповторимый игрок. Везде, где он был, он привносил изменения», — сказал Маскерано после матча с «Чикаго Файр» (0:0).

37-летний Месси стал игроком «Интер Майами» летом 2023 года. Всего он сыграл за команду 49 матчей, забил 42 мяча и сделал 21 ассист.