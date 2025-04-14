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    Червиченко: Мусаев — это такой тренер, у которого не хватает качеств дракона

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    Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко оценил работу Мурада Мусаева в «Краснодаре».

    Мурад Мусаев
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    Мурад Мусаев

    Ранее «Краснодар» дома разгромно проиграл «Зениту» со счетом 1:4 в матче 24-го тура РПЛ.
       
    «Мне кажется, Мусаев — это такой тренер, у которого не хватает качеств дракона. Который способен раздраконить команду и заставить её прямо вот умереть на поле. По своему техническому оснащению, по пониманию игры, по всему — он лучше Станковича. А тот — по темпераменту. Вот если бы их вместе соединить — вот этот темперамент Станковича и понимание, знания футбола, ну и вообще тренерские качества Мусаева, — тогда бы, наверное, получился идеальный тренер для "Краснодара".

    В тот момент, когда нужно зарядить свою команду какими-то эмоциями, какой-то энергией, он делает странные замены — не усиливающие. Но опять же — этот третий гол, решающий, от Смолова, который, я не знаю, что он там делает вообще в этом "Краснодаре". Какая польза от него? Несмотря на то что имели пять очков, сейчас имеют два — всё равно не смогут доехать до чемпионства», — сказал Червиченко в эфире радио «Движение».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ, клуб набрал 52 очка. У «Зенита» 50 баллов.

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