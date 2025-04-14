Червиченко: Мусаев — это такой тренер, у которого не хватает качеств дракона

Экс-президент московского «Спартака»оценил работув «Краснодаре».

Ранее «Краснодар» дома разгромно проиграл «Зениту» со счетом 1:4 в матче 24-го тура РПЛ.



«Мне кажется, Мусаев — это такой тренер, у которого не хватает качеств дракона. Который способен раздраконить команду и заставить её прямо вот умереть на поле. По своему техническому оснащению, по пониманию игры, по всему — он лучше Станковича. А тот — по темпераменту. Вот если бы их вместе соединить — вот этот темперамент Станковича и понимание, знания футбола, ну и вообще тренерские качества Мусаева, — тогда бы, наверное, получился идеальный тренер для "Краснодара".

В тот момент, когда нужно зарядить свою команду какими-то эмоциями, какой-то энергией, он делает странные замены — не усиливающие. Но опять же — этот третий гол, решающий, от Смолова, который, я не знаю, что он там делает вообще в этом "Краснодаре". Какая польза от него? Несмотря на то что имели пять очков, сейчас имеют два — всё равно не смогут доехать до чемпионства», — сказал Червиченко в эфире радио «Движение».

Календарь и таблица РПЛ

«Краснодар» лидирует в таблице РПЛ, клуб набрал 52 очка. У «Зенита» 50 баллов.