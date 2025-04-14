Хавбек «Динамо» Артур Гомес перенес операцию на ахилле

Вингер московского «Динамо»перенес операцию после разрыва левого ахиллова сухожилия, сообщает официальный сайт бело-голубых.

«Во время матча я испытал одно из худших чувств, которые я когда‑либо испытывал, получив травму.

Это было трудно принять, ни один спортсмен не хочет получить травму, неважно, насколько мы посвящаем себя на поле и за его пределами, делаем все, чтобы быть здоровыми и счастливыми на поле, есть вещи, которые полностью находятся вне нашего контроля, но я верю в Бога и знаю, что Он всегда делал и делает лучшее в моей жизни, я благодарю Его за все, это будет время большой стойкости, и я определенно выйду из этого намного сильнее!» — заявил футболист в соцсети.

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Бразильский полузащитник получил травму в игре 24-го тура РПЛ с «Пари НН» (1:1) и был заменен в начале второго тайме.

Всего в этом сезоне Артур Гомес провел за «Динамо» 21 матч, забил 4 гола и отдал 3 ассиста. За бело-голубых он выступает с сентября 2024 года, перейдя из бразильского «Крузейро».