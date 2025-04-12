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    Кобелев: Если «Краснодар» победит, то ничего не должно остановить на пути к золоту

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    Бывший футболист «Зенита» Андрей Кобелев поделился мнением, считает ли он матч 24-го тура РПЛ между «сине-бело-голубыми» и «Краснодаром» ключевым в борьбе за чемпионство.

    Андрей Кобелев
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    Андрей Кобелев

    «Да, его можно назвать таким. При условии, что "Краснодар" выиграет у "Зенита". Тогда это будет ключевой матч чемпионата. Если будет ничья, или "Зенит" победит, то все первые четыре команды будут в гонке — отрыв будет буквально в пять очков. Если же "Краснодар" победит, то ничего его не должно остановить на пути к золоту. Отрыв в восемь очков за шесть туров — я не знаю, что тогда может случиться. Конечно, все в футболе случается, но поверить в интригу будет уже тяжело», — приводит слова Кобелева «Матч ТВ».

    Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» пройдет 13 апреля в Санкт-Петербурге.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Краснодар» занимает 1-е место в турнирной таблице с 52 очками. «Зенит» находится на третьем месте с 47 баллами.

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