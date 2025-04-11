«Спартак» — «Динамо» Мх: счет матча 1:2, обзор голов

на своем поле проиграл махачкалинскому(1:2) в матче 24-го тура российской Премьер-лиги.

На 10-й минуте встречи защитник «Спартака» Даниил Денисов оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

«Динамо» удвоило свое преимущество на 16-й минуте благодаря голу Хуссема Мрезига.

«Спартак» смог отыграть 1 мяч на 68-й минуте, отличился Тео Бонгонда.

Футбол. Россия. Премьер-лига Спартак — Динамо Мх 1:2 Голы: 0:1 Даниил Денисов (10'), 0:2 Mrezigue H. (16'), 1:2 Тео Бонгонда (68') Спартак: Александр Максименко, Срджан Бабич, Олег Рябчук (Solari P., 37'), Маркос Маркиньос, Даниил Денисов (Роман Зобнин, 46'), Руслан Литвинов, Наиль Умяров, Кристофер Мартинс Перейра, Эсекьель Барко, Тео Бонгонда (Хесус Медина, 77'), Манфред Угальде (Garcia L., 33') Динамо Мх: Тимур Магомедов, Сослан Кагермазов (Ражаб Магомедов, 89'), Нардин Мулахусейнович, Темиркан Сундуков, Валентин Пальцев, Никита Глушков, Эгаш Касинтура (Кирилл Зинович, 89'), Гамид Агаларов (Абакар Гаджиев, 65'), Azzi M. (Илья Кирш, 77'), Mrezigue H., Hosseinnejad M. (Ахмед Джабраилов, 65')

После этого матча махачкалинское «Динамо» располагается на 9-й позиции с 27-ю очками в активе. «Спартак» — на 2-й позиции (47).