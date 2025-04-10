Кахигао: Погружен в переговоры по продлению контрактов в «Спартаке»

Спортивный директор московского «Спартака»отметил, следит ли он за игрой «Арсенала» в Лиге чемпионов. Кахигао является экс-скаутом лондонского клуба.

«Нет, лично я не так сильно слежу, потому что, понимаете, сейчас я работаю в московском "Спартаке", а ещё четыре месяца назад был в "Галатасарае", и мне нужно полностью сосредоточиться на своём клубе. Честно говоря, я погружён в переговоры по продлению контрактов, подготовку к ближайшему трансферному окну и повседневные дела клуба. Мы боремся за высокие места, так что у меня не так много времени на переживания… Но я, само собой, буду смотреть игру "Арсенала" с "Реалом" и наблюдать за ней со всей страстью, сидя перед телевизором здесь, в Москве», — сказал Кахигао в эфире подкаста Cadena SER.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

8 апреля лондонский «Арсенал» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов разгромил дома мадридский «Реал» со счетом 3:0.