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    Кахигао: Погружен в переговоры по продлению контрактов в «Спартаке»

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    Спортивный директор московского «Спартака» Фрэнсис Кахигао отметил, следит ли он за игрой «Арсенала» в Лиге чемпионов. Кахигао является экс-скаутом лондонского клуба.

    Фрэнсис Кахигао
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    Фрэнсис Кахигао

    «Нет, лично я не так сильно слежу, потому что, понимаете, сейчас я работаю в московском "Спартаке", а ещё четыре месяца назад был в "Галатасарае", и мне нужно полностью сосредоточиться на своём клубе. Честно говоря, я погружён в переговоры по продлению контрактов, подготовку к ближайшему трансферному окну и повседневные дела клуба. Мы боремся за высокие места, так что у меня не так много времени на переживания… Но я, само собой, буду смотреть игру "Арсенала" с "Реалом" и наблюдать за ней со всей страстью, сидя перед телевизором здесь, в Москве», — сказал Кахигао в эфире подкаста Cadena SER.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    8 апреля лондонский «Арсенал» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов разгромил дома мадридский «Реал» со счетом 3:0.

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