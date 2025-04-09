Черчесов рассказал, кого считает он любимым голкипером

Экс-наставник «Спартака» и сборной Россииотметил, кого он считает любимым голкипером.

«У нас было много вратарей — видел Яшина, Дасаева, Чановых, Астаповского. Многих я могу назвать, а по большому счёту — Ринат Дасаев. Потому что я долгое время с ним играл и многому у него научился.

Лучший вратарь? Чтобы выбрать лучшего на сегодняшний день, надо дождаться конца сезона, чтобы вратари показали результат и свою стабильность», — сказал Черчесов «Чемпионату».

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С конца февраля 2022 года российские клубы и сборные отстранены от международных турниров.