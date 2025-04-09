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    «Барселона» — «Боруссия» Д: смотреть онлайн в прямом эфире

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    9 апреля «Барселона» и «Боруссия» Дортмунд проведут первую встречу в четвертьфинальном раунде Лиги чемпионов. Старт игры в 22:00 по мск.

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    В прошлом раунде «Барселона» увереннее разобралась со своим соперником. «Каталонцы» обыграли «Бенфику» с общим счетом 4:1. «Боруссия» встречалась с «Лиллем» и добыла путевку в ответном матче благодаря победе 2:1. Общий счет составил 3:2.

    Если говорить о последних результатах команд, то «Барса» сыграла вничью с «Бетисом» в Примере и обыграла «Атлетико» в Кубке Испании, благодаря чему вышла в финал турнира. «Шмели» потерпели поражение от «Лейпцига» (0:2), обыграли «Майнц» (3:1) и «Фрайбург» (4:1).

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Коэффициенты букмекеров: 1.31 на победу «Барселоны», 6.40 на ничью, 9.80 на победу «Боруссии».

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили два прогноза — на тотал и на победителя матча.

    • Прогноз ИИ: победа «Барселоны» со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Барселона» — «Боруссия» Д смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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