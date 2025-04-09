В прошлом раунде «Барселона» увереннее разобралась со своим соперником. «Каталонцы» обыграли «Бенфику» с общим счетом 4:1. «Боруссия» встречалась с «Лиллем» и добыла путевку в ответном матче благодаря победе 2:1. Общий счет составил 3:2.
Если говорить о последних результатах команд, то «Барса» сыграла вничью с «Бетисом» в Примере и обыграла «Атлетико» в Кубке Испании, благодаря чему вышла в финал турнира. «Шмели» потерпели поражение от «Лейпцига» (0:2), обыграли «Майнц» (3:1) и «Фрайбург» (4:1).
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Коэффициенты букмекеров: 1.31 на победу «Барселоны», 6.40 на ничью, 9.80 на победу «Боруссии».
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили два прогноза — на тотал и на победителя матча.
- Прогноз ИИ: победа «Барселоны» со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Барселона» — «Боруссия» Д смотрите на LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Бонус 1500USDНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.