9 апреляпроведут первую встречу в четвертьфинальном раунде Лиги чемпионов. Старт игры в 22:00 по мск.

В прошлом раунде «Барселона» увереннее разобралась со своим соперником. «Каталонцы» обыграли «Бенфику» с общим счетом 4:1. «Боруссия» встречалась с «Лиллем» и добыла путевку в ответном матче благодаря победе 2:1. Общий счет составил 3:2.

Если говорить о последних результатах команд, то «Барса» сыграла вничью с «Бетисом» в Примере и обыграла «Атлетико» в Кубке Испании, благодаря чему вышла в финал турнира. «Шмели» потерпели поражение от «Лейпцига» (0:2), обыграли «Майнц» (3:1) и «Фрайбург» (4:1).

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Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Коэффициенты букмекеров: 1.31 на победу «Барселоны», 6.40 на ничью, 9.80 на победу «Боруссии».

Эксперты LiveSport.Ru подготовили два прогноза — на тотал и на победителя матча.

подготовили два прогноза — на тотал и на победителя матча. Прогноз ИИ: победа «Барселоны» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Барселона» — «Боруссия» Д смотрите на LiveCup.Run.

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