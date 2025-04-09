Барселона
Боруссия Д
«Барселона»
Турнирное положение: Каталонцы выступают в Лиге чемпионов весьма ярко. В предыдущем раунде команда дважды одолела «Бенфику» (1:0, 3:1).
При этом «Барселона» лидирует в своем чемпионате. Причем отрыв от ближайшего преследователя составляет 4 очка.
Барселона — Боруссия Д: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Каталонцы не смогли одолеть «Бетис» (1:1).
До того команда обыграла «Атлетико» (1:0). Зато поединок с «Жироной» завершился уверенной викторией (4:1).
Вообще, в 5 последних матчах «Барселона» победила 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Марк Касадо, Дани Ольмо — травмированы.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Состояние команды: Каталонцы до последней ничьей победили 7 раз кряду. Да и Рафинья наколотил уже 11 мячей в Лиге чемпионов.
Поединки с дортмундцами для команды традиционно складываются успешно. В пяти последних очных встречах «Барселона» победила 3 раза при 2 ничьих.
И уж совсем очевидно, что подопечные Ханса-Дитера Флика будут активно атаковать. Да и Роберт Левандовский мотивирован забить клубу, который когда-то стал ему трамплином для развития.
«Боруссия» Д
Турнирное положение: Дортмундцы в нынешней Лиге чемпионов выглядят достаточно уверенно. В предыдущем раунде они одолели «Лилль» (1:1, 2:1).
Причем «Боруссия» Д в своем чемпионате находится на 8 позиции. А вот забили дортмундцы 52 мяча в 28 матчах Бундеслиги.
Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда провела продуктивно. Дортмундцы переиграли «Фрайбург» (4:1).
А вот до того команда сумела одолеть «Майнц» (3:1). Зато чуть раньше дортмундцы уступили «РБ Лейпцигу» (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Боруссия» Д добыла 3 победы. В них игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: Марсель Забитцер — травмирован.
Состояние команды: Дортмундцы ныне находятся на эмоциональном подъеме. Команда победила в 2 матчах кряду.
При этом «Боруссия» Д в 2 своих последних матчах настреляла 7 мячей. Да и без кадровых пробоин дортмундцам обойтись не удается.
Весьма яркий сезон выдает Серу Гирасси. На его счету 15 мячей в чемпионате Германии и еще 10 в Лиге чемпионов.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Вот только «Барсу» дортмундцы еще ни разу не обыгрывали.
Статистика для ставок
- Каталонцы до последней ничьей победили 7 раз кряду
- Дортмундцы победили в 2 своих последних матчах
- В двух последних очных поединках этих соперников побеждала «Барселона»
Ставка
Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 8.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.40 и 3.00.
- 3.45Арсенал — Реал: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: Каталонцы нынче выглядят весьма выгодно, и явно будут максимально активно атаковать.
Команда Флика преуспевает в плане реализации, плюс традиционно успешно противостоит дортмундцам.
Ставка: Фора «Барселоны» -3.5 за 6.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 5.00
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Базовый прогноз на матч «Барселона» — «Боруссия» Д с коэффициентами 1.76 и 2.39.