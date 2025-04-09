9 апреля в 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют ПСЖ и «Боруссия» Д. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Барселона» — «Боруссия» Д, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Барселона»

Турнирное положение: Каталонцы выступают в Лиге чемпионов весьма ярко. В предыдущем раунде команда дважды одолела «Бенфику» (1:0, 3:1).

При этом «Барселона» лидирует в своем чемпионате. Причем отрыв от ближайшего преследователя составляет 4 очка.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Каталонцы не смогли одолеть «Бетис» (1:1).

До того команда обыграла «Атлетико» (1:0). Зато поединок с «Жироной» завершился уверенной викторией (4:1).

Вообще, в 5 последних матчах «Барселона» победила 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Марк Касадо, Дани Ольмо — травмированы.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: Каталонцы до последней ничьей победили 7 раз кряду. Да и Рафинья наколотил уже 11 мячей в Лиге чемпионов.

Поединки с дортмундцами для команды традиционно складываются успешно. В пяти последних очных встречах «Барселона» победила 3 раза при 2 ничьих.

И уж совсем очевидно, что подопечные Ханса-Дитера Флика будут активно атаковать. Да и Роберт Левандовский мотивирован забить клубу, который когда-то стал ему трамплином для развития.

«Боруссия» Д

Турнирное положение: Дортмундцы в нынешней Лиге чемпионов выглядят достаточно уверенно. В предыдущем раунде они одолели «Лилль» (1:1, 2:1).

Причем «Боруссия» Д в своем чемпионате находится на 8 позиции. А вот забили дортмундцы 52 мяча в 28 матчах Бундеслиги.

Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда провела продуктивно. Дортмундцы переиграли «Фрайбург» (4:1).

А вот до того команда сумела одолеть «Майнц» (3:1). Зато чуть раньше дортмундцы уступили «РБ Лейпцигу» (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Боруссия» Д добыла 3 победы. В них игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: Марсель Забитцер — травмирован.

Состояние команды: Дортмундцы ныне находятся на эмоциональном подъеме. Команда победила в 2 матчах кряду.

При этом «Боруссия» Д в 2 своих последних матчах настреляла 7 мячей. Да и без кадровых пробоин дортмундцам обойтись не удается.

Весьма яркий сезон выдает Серу Гирасси. На его счету 15 мячей в чемпионате Германии и еще 10 в Лиге чемпионов.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Вот только «Барсу» дортмундцы еще ни разу не обыгрывали.

Статистика для ставок

Каталонцы до последней ничьей победили 7 раз кряду

Дортмундцы победили в 2 своих последних матчах

В двух последних очных поединках этих соперников побеждала «Барселона»

Ставка

Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 8.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.40 и 3.00.

Прогноз: Каталонцы нынче выглядят весьма выгодно, и явно будут максимально активно атаковать.

Команда Флика преуспевает в плане реализации, плюс традиционно успешно противостоит дортмундцам.

Ставка: Фора «Барселоны» -3.5 за 6.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 5.00

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Базовый прогноз на матч «Барселона» — «Боруссия» Д с коэффициентами 1.76 и 2.39.