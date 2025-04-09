9 апреля в первом четвертьфинале Лиги чемпионов по футболу сыграют «Барселона» — «Боруссия» Д. Начало встречи — 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Барселона» — «Боруссия» Д, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Барселона»

Турнирное положение: в 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» прошла по сумме двух матчей «Бенфику» (1:0, 3:1).

Последние матчи: в 30-м туре испанской Примеры команда Ханса-Дитера Флика потеряла очки с «Бетисом» (1:1). Уже на 7-й минуте хавбек «Барселоны» Гави смог вывести свою команду вперед после передачи Феррана Торреса.

Через 10 минут соперник смог отыграться. Второй тайм прошел под диктовку «Барселоны», но победу каталонцы одержать так и не смогли.

Ранее была гостевая победа в Кубке Испании над «Атлетико» (1:0) и дома над «Жироной» (4:1).

Не сыграют: травмированы — тер Стеген (в), Касадо (п), Ольмо (п), Бернал (п).

Состояние команды: «Барселона» в этом сезоне показывает очень качественный футбол, несмотря на очень молодой состав. Флику удалось вывести на новый уровень прежних лидеров и раскрыть несколько молодых талантов, которые совсем не тушуются на топ-уровне. Сейчас «Барселона» уверенно лидирует в Примере и является одним из главных претендентов на победу в Лиге чемпионов.

«Боруссия» Д

Турнирное положение: в 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссия» Д была сильнее «Лилля» (1:1, 2:1).

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Последние матчи: в 28-м туре чемпионата Германии команда Нико Ковача уверенно в гостях разобралась с «Фрайбургом» (4:1). С первых минут преимущество «Боруссии» Д не вызывало никаких сомнений. Голы в этом матчей забивали Адейеми, Чуквуэмека (первый за команду), Гирасси и Гиттенс. Соперник смог ответить лишь голом престижа в самом конце встречи.

До этого была победа над «Майнцем» (3:1) и поражение от «РБ Лейпцига» (0:2).

Не сыграют: дисквалифицирован — Гросс (п), травмированы — Шлоттербек (з), Зюле (з), Забитцер (п).

Состояние команды: постепенно «Боруссия» Д начинает прибавлять и становится все более цельной при Коваче. Хорватский специалист известен своей жесткостью и требовательностью, постепенно таковыми становятся и «шмели». Сказывается и переход на схему с тремя центральными защитника, после этого ошибки в обороне уменьшились в разы.

Благодаря последним успехам «Боруссия» снова вернулась в борьбу за еврокубки и при определенных раскладах может даже попасть в Лигу чемпионов, от 4-го места отрыв всего пять очков.

Статистика для ставок

В этой ЛЧ на групповой стадии «Барселона» в гостях выиграла со счетом 3:2

В 2019 году в группе «Боруссия» сыграла дома вничью (0:0), но уступила на выезде (1:3)

«Барселона» не знает поражений в последних 22-х играх, «Боруссия» выиграла 3 из 4 последних матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Барселоны» дают 1,38, а на «Боруссию» Д — 8,0, ничью букмекеры оценивают в 5,70.

Тотал меньше 3,5 идет за 1,81, а тотал больше 3,5 можно взять за 2,07.

Прогноз: «Боруссия» большими силами будет обороняться в этом матче, попытается навязать вязкий футбол сопернику и станет ловить его на контратаках. Понятно, что «Барселона» будет играть первым номером и растягивать оборону соперника, что будет сделать не так просто даже в отсутствие Шлоттербека.

Вряд ли стоит ждать много голов в первые 45 минут, команды будут присматриваться друг к другу.

Основная ставка: первый тайм тотал меньше 1,5 за 1,76.

Прогноз: матч на групповом турнире получится очень результативным, но ждать такого же обилия голов на стадии четвертьфинала вряд ли стоит, поэтому можно заиграть более рисковый вариант.

Дополнительная ставка: тотал меньше 3 за 2,30.

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