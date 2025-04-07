Акинфеев: Думаю, сыграю и тысячный матч за ЦСКА

Вратарь московского ЦСКАпрокомментировал свой юбилейный матч и рассказал, что намерен приблизиться к отметке 1000 игр в карьере.

«Это начало пути, все хорошо. Надо ставить более высокие задачи. Если ты приносишь пользу, почему нет? Тысячный тоже увидим? Думаю, да», — сказал Акинфеев в эфире «Матч Премьер».

Календарь и таблица РПЛ

Игра в 23-м туре РПЛ против московского «Динамо» стала для 38-летнего Акинфеева 900-й в профессиональной карьере. Он воспитанник армейцев, в основном составе дебютировал в 2003 году.

В этом сезоне Акинфеев провел за ЦСКА в РПЛ 22 игры, из которых 10 раз отстоял всухую, а всего пропустил 16 мячей.