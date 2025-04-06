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    ЦСКА победил московское «Динамо» в матче РПЛ

    ЦСКА — «Динамо» М: счет матча 3:1, обзор голов

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    ЦСКА в матче 23-го тура российской Премьер-лиги на своем поле победил московское «Динамо» — 3:1.

    Мойзес
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    Мойзес

    На 15-й минуте армейцы вышли вперед после автогола Дмитрия Скопинцева.

    Бело-голубые смогли отыграться через 9 минут после точного удара с пенальти Хорхе Карраскаля.

    Победу ЦСКА на 78-й минуте принес нападающий Сауль Гуарирапа.

    Точку же в матче на 90+3-й минуте с пенальти поставил Иван Обляков.

    Календарь и таблица РПЛ

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    ЦСКА — Динамо 2:1
    Голы: 1:0 Дмитрий Скопинцев (15'), 1:1 Хорхе Карраскаль (пенальти) (24'), 2:1 Мойзес (78') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Игорь Дивеев, Виллиан Роша, Мойзес, Иван Обляков, Матвей Кисляк, Аббосбек Файзуллаев (Кристиян Бистрович, 67'), Адольфо Гайч, Секу Койта (Кирилл Глебов, 67'), Тамерлан Мусаев (Сауль Гуарирапа, 46'), Pjanic M. (Рифат Жемалетдинов, 76') Динамо: Андрей Лунёв, Фабиан Бальбуэна, Александр Кутицкий, Дмитрий Скопинцев (Диего Лаксальт, 46'), Данил Глебов, Луис Чавес, Битело (Arthur Gomes, 82'), Хорхе Карраскаль, Ярослав Гладышев (Муми Нгамал, 82'), Даниил Фомин (Maouhoub E., 70'), Caceres J.

    После этого успеха ЦСКА вышел на 4-е место в таблице РПЛ с 44 очками. «Динамо» (42) идет следом за армейцами.

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