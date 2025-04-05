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    «Лион» обыграл «Лилль», Ляказетт забил гол

    «Лион» — «Лилль»: счет матча 2:1, обзор голов

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    «Лион» одолел «Лилль» (2:1) в матче 28-го тура французской Лиги 1.

    Александр Ляказетт — нападающий «Лиона»
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    Александр Ляказетт — нападающий «Лиона»

    Единственный гол в составе гостей забил Бафоде Диаките на 1-й минуте.

    У «Лиона» отличились Александр Ляказетт на 38-й минуте с пенальти и Райан Шерки на 70-й минуте.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Лион — Лилль 2:1
    Голы: 0:1 Бафоде Диаките (1'), 1:1 Александр Ляказетт (пенальти) (38'), 2:1 Райан Шерки (70') Лион: Лукас Перри, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Клинтон Мата, Мусса Ньякат, Николас Тальяфико, Таннер Тессманн, Неманья Матич (Жордан Верету, 69'), Эрнест Нуама (Райан Шерки, 7'), Корентин Толиссо, Тьяго Альмада (Поль Акуоку, 90'), Александр Ляказетт (Жорж Микаутадзе, 69') Лилль: Люка Шевалье, Митчел Баккер (Осам Сахрауи, 72'), Алешандро Рибейро, Бафоде Диаките, Тома Мёнье, Хакон-Арнар Харальдссон, Бенжамен Андре, Андре Гомеш (Набиль Бенталеб, 84'), Габриэль Гудмундссон (Исмаили, 84'), Джонатан Дэвид (Чуба Акпом, 72'), Ngal'ayel Mukau (Матиас Фернандес, 62') Предупреждения: Александр Ляказетт (22'), Корентин Толиссо (25'), Бенжамен Андре (56'), Бафоде Диаките (73'), Эйнсли Мэйтленд-Найлс (77')

    После этого матча «Лион» занимает 4-е место в таблице Лиги 1 с 48-ю очками в активе. «Лилль» — на 6-й позиции (47).

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