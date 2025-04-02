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    «Ливерпуль» — «Эвертон»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    2 апреля на «Энфилд Роуд» состоится мерсисайдское дерби, в котором сойдутся «Ливерпуль» и «Эвертон». Начало в 22:00 по мск.

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    «Ливерпуль» идет к чемпионскому титулу. Команда Слота выиграла 3 матч подряд и опережает «Арсенал» на 9 пунктов. В нынешнем сезоне АПЛ она потерпела только одно поражение.

    «Эвертону» удалось набрать 34 пункта благодаря неплохой беспроигрышной серии. На данный момент «ириски» остаются без побед. Они сыграли вничью в 4 турах подряд.

    Календарь и таблица АПЛ

    В первом круге турнира команды сыграли 2:2 на «Гудисон Парк». Перед этим «синие» победили 2:0. На «Энфилд Роуд» «красные» одержали 3 победы подряд.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз, в котором представили две ставки с коэффициентами 3.20 и 2.10.

    • Букмекеры без опаски ставят на «Ливерпуль» — 1.49 против 6.60 на победу, 4.40 на ничью.

    • Искусственный интеллект также ставит на победу «Ливерпуля» при счете 2:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Ливерпуль» — «Эвертон» смотрите на сайте LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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