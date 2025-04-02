«Ливерпуль» идет к чемпионскому титулу. Команда Слота выиграла 3 матч подряд и опережает «Арсенал» на 9 пунктов. В нынешнем сезоне АПЛ она потерпела только одно поражение.
«Эвертону» удалось набрать 34 пункта благодаря неплохой беспроигрышной серии. На данный момент «ириски» остаются без побед. Они сыграли вничью в 4 турах подряд.
В первом круге турнира команды сыграли 2:2 на «Гудисон Парк». Перед этим «синие» победили 2:0. На «Энфилд Роуд» «красные» одержали 3 победы подряд.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз, в котором представили две ставки с коэффициентами 3.20 и 2.10.
- Букмекеры без опаски ставят на «Ливерпуль» — 1.49 против 6.60 на победу, 4.40 на ничью.
- Искусственный интеллект также ставит на победу «Ливерпуля» при счете 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Ливерпуль» — «Эвертон» смотрите на сайте LiveCup.Run.
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