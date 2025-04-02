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    «Ливерпуль» не сможет обыграть «Эвертон»?

    Ливерпуль — Эвертон: прогноз ставки на АПЛ 2 апреля 2025 года

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    «Ливерпуль»
    2 апреля в матче 30-го тура чемпионата Англии по футболу сыграют «Ливерпуль» и «Эвертон». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ливерпуль» — «Эвертон», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 02 Апреля 2025 года

    Ливерпуль

  • Ливерпуль
    •  Ливерпуль 22:00 Эвертон

    Эвертон

  • Ливерпуль
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    «Ливерпуль»

    Турнирное положение: команда из одноименного города является главным претендентом на чемпионский титул.

    В настоящий момент мерсисайдский коллектив имеет в своем активе 70 очков и располагается на первой строчке в турнирной таблице. Мерсисайдцы смогли 69 раз поразить ворота соперника и 27 раз пропустили в свои.

    Ливерпуль — Эвертон: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в прошлых играх команда из Ливерпуля проиграла «Ньюкаслу» (1:2) в финале Кубка английской лиги и вылетела из Лиги чемпионов, уступив по пенальти «ПСЖ».

    До этого же «красные» переиграли «Саутгемптон» (3:1), «Ньюкасл» (2:0) и «Манчестер Сити» (2:0) в чемпионате.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Перед этим ливерпульцы сыграли вничью с «Астон Виллой» (2:2).

    Не сыграют: в лазарете ливерпульского коллектива находятся Трент Александр-Арнольд, Джо Гомес и Конор Брэдли.

    Состояние команды: подопечные Арне Слота теперь участвуют только в чемпионате страны, поэтому ничего не должно помешать команде взять чемпионский титул. Сейчас «Ливерпуль» имеет отрыв от «Арсенала» в 12 очков.

    Думается, что «Ливерпуль» станет досрочным чемпионом Англии, что станет для команды отличным результатом в первом сезоне при Слоте.

    «Эвертон»

    Турнирное положение: команда из Ливерпуля уже обезопасила себя от вылет.

    Сейчас «синие» имеют в своем активе 34 очка и занимают 15-е место в турнирной таблице АПЛ.

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  • 20/03/2025

    • Ливерпульский коллектив смог забить 32 мяча, а пропустил целых 36.

    Последние матчи: в прошлых играх «ириски» сыграли вничью с «Вест Хэмом» (1:1), «Вулверхэмптоном» (1:1), «Брентфордом» (1:1) и «Манчестер Юнайтед» (2:2).

    До этого же ливерпульцы смогли обыграть «Кристал Пэлас» (2:1).

    Только перед этим «скаузеры» уступили «Борнмуту» (0:2) и покинули розыгрыш Кубка страны.

    Не сыграют: травмированы Илиман Ндиайе, Дуайт МакНил, Орель Мангаля и Доминик Кальверт-Льюин.

    Состояние команды: с приходом на тренерский мостик Дэвида Мойеса команда набрала отличный ход. «Эвертон» долгое время был в хвосте турнирной таблице, но сейчас уже оторвался от зоны вылета 17 очков.

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    Теперь уже «Эвертону» можно спокойно доигрывать текущий сезон и готовиться к следующему, который, если так пойдет и дальше, может стать многообещающим.

    Статистика для ставок

    • «Ливерпуль» проиграл 2 последние игры

    • «Эвертон» не проигрывает в АПЛ на протяжении 9 матчей

    • в последней очной игре «Эвертон» и «Ливерпуль» сыграли вничью со счетом 2:2

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 4.90, а победа «Эвертона» — в 8.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.77 и 2.05.

    Прогноз: «Эвертон» находится в отличной форме, а вот «Ливерпуль» не в лучших психологических кондициях. Это дерби, поэтому «Эвертон» вполне может дать бой и не проиграть.

    Ставка: победа «Эвертона» или ничья за 3.20.

    Прогноз: обе команды в последнее время постоянно забивают, поэтому должны это сделать и в этой игре.

    Ставка: обе забьют за 2.10.

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