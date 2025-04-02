2 апреля в матче 30-го тура чемпионата Англии по футболу сыграют «Ливерпуль» и «Эвертон». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ливерпуль» — «Эвертон», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ливерпуль»

Турнирное положение: команда из одноименного города является главным претендентом на чемпионский титул.

В настоящий момент мерсисайдский коллектив имеет в своем активе 70 очков и располагается на первой строчке в турнирной таблице. Мерсисайдцы смогли 69 раз поразить ворота соперника и 27 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлых играх команда из Ливерпуля проиграла «Ньюкаслу» (1:2) в финале Кубка английской лиги и вылетела из Лиги чемпионов, уступив по пенальти «ПСЖ».

До этого же «красные» переиграли «Саутгемптон» (3:1), «Ньюкасл» (2:0) и «Манчестер Сити» (2:0) в чемпионате.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Перед этим ливерпульцы сыграли вничью с «Астон Виллой» (2:2).

Не сыграют: в лазарете ливерпульского коллектива находятся Трент Александр-Арнольд, Джо Гомес и Конор Брэдли.

Состояние команды: подопечные Арне Слота теперь участвуют только в чемпионате страны, поэтому ничего не должно помешать команде взять чемпионский титул. Сейчас «Ливерпуль» имеет отрыв от «Арсенала» в 12 очков.

Думается, что «Ливерпуль» станет досрочным чемпионом Англии, что станет для команды отличным результатом в первом сезоне при Слоте.

«Эвертон»

Турнирное положение: команда из Ливерпуля уже обезопасила себя от вылет.

Сейчас «синие» имеют в своем активе 34 очка и занимают 15-е место в турнирной таблице АПЛ.

Ливерпульский коллектив смог забить 32 мяча, а пропустил целых 36.

Последние матчи: в прошлых играх «ириски» сыграли вничью с «Вест Хэмом» (1:1), «Вулверхэмптоном» (1:1), «Брентфордом» (1:1) и «Манчестер Юнайтед» (2:2).

До этого же ливерпульцы смогли обыграть «Кристал Пэлас» (2:1).

Только перед этим «скаузеры» уступили «Борнмуту» (0:2) и покинули розыгрыш Кубка страны.

Не сыграют: травмированы Илиман Ндиайе, Дуайт МакНил, Орель Мангаля и Доминик Кальверт-Льюин.

Состояние команды: с приходом на тренерский мостик Дэвида Мойеса команда набрала отличный ход. «Эвертон» долгое время был в хвосте турнирной таблице, но сейчас уже оторвался от зоны вылета 17 очков.

Теперь уже «Эвертону» можно спокойно доигрывать текущий сезон и готовиться к следующему, который, если так пойдет и дальше, может стать многообещающим.

Статистика для ставок

«Ливерпуль» проиграл 2 последние игры

«Эвертон» не проигрывает в АПЛ на протяжении 9 матчей

в последней очной игре «Эвертон» и «Ливерпуль» сыграли вничью со счетом 2:2

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 4.90, а победа «Эвертона» — в 8.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.77 и 2.05.

Прогноз: «Эвертон» находится в отличной форме, а вот «Ливерпуль» не в лучших психологических кондициях. Это дерби, поэтому «Эвертон» вполне может дать бой и не проиграть.

Ставка: победа «Эвертона» или ничья за 3.20.

Прогноз: обе команды в последнее время постоянно забивают, поэтому должны это сделать и в этой игре.

Ставка: обе забьют за 2.10.