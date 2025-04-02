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    Эндрик — о выходе «Реала» в финал Кубка Испании: Мне нравится переживать это безумие

    Футбол Кубок Испании Футбол Испании Реал Мадрид Реал Сосьедад
    Нападающий «Реала» Эндрик высказался о выходе своей команды в финал Кубка Испании.

    Эндрик — нападающий «Реала»
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    Эндрик — нападающий «Реала»

    Напомним, что в 1/2 финала турнира «сливочные» по сумме 2-х встреч обыграли «Реал Сосьедад» (1:0 и 4:4).

    «Мне нравится переживать это безумие, хотя мне нравится побеждать как можно скорее и праздновать с болельщиками и скамейкой запасных. Я рад, что мы вышли в финал. Мы отдадим всё, чтобы выиграть этот трофей. Я здесь, чтобы помочь, забивая голы или защищая и выигрывая трофеи. У нас всё хорошо, мы вышли в финал, мы хотим выйти в финал Лиги чемпионов и продолжать выигрывать трофеи.

    Когда Винисиус отдал мне пас, я подумал, что нужно сильно ударить, но я посмотрел на вратаря, он упал, и у меня не было другого выбора, кроме как перебросить его. Всё получилось отлично. В первом матче он отдал мне такой же пас, и это тоже сработало. Я очень доволен голом», — приводит слова Эндрика официальный сайт клуба.

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