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    «Реал» — «Реал Сосьедад». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 1/2 финала Кубка Испании «Реал» — «Реал Сосьедад»

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    Килиан Мбаппе
    Мадридский «Реал» на своем поле сыграет с «Реалом Сосьедад» в рамках ответного матча полуфинала Кубка Испании. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Реал»

    Чуть больше месяца назад «Реал» добился минимальной победы над «Реалом Сосьедад» в первом матче 1/2 финала Кубка Испании — 1:0. Единственный гола н 19-й минуте забил Эндрик после передачи Беллингема.

    На пути к полуфиналу «сливочные» преодолели три стадии, начав с крупной победы в 1/16 финала над «Депортива Минера» — 5:0. Затем мадридцы в дополнительное время дожали «Сельту» (5:2), а в четвертьфинале сломили сопротивление «Леганеса» — 3:2.

    В чемпионате Испании «Реал» занимает второе место в турнирной таблице. В крайнем туре подопечные Карло Анчелотти одержали победу над «Леганесом» благодаря дублю Мбаппе (3:2).

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    «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» уступил в первом матче полуфинала Кубка Испании мадридскому «Реалу» — 0:1. Команда из Сан-Себастьяна нанесла больше ударов в створ (6 против 5 у соперника), владела мячом 52% времени, но забить в ворота Лунина так и не смогла.

    Свой путь к полуфиналу «Реал Сосьедад» начал с 1-го раунда, разгромив «Хове Эспаньол» (5:0). Затем «бело-голубые» последовательно выбили из турнира «Конкенсе» (1:0), «Понферрадину» (2:0), «Райо Вальекано» (3:1) и «Осасуну» (2:0).

    «Реал Сосьедад» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. В крайнем туре подопечные Иманола Альгуасила обыграли дома «Вальядолид» — 2:1.

    Личные встречи

    В последних 10-ти встречах на счету мадридского «Реала» 6 побед, «Реал Сосьедад» оказался сильнее в одном случае и трижды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Реал» — «Реал Сосьедад» с коэффициентом 2.00.

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