Анчелотти: Если Эндрик хочет играть за «Реал», то надо сначала посидеть на лавке

Главный тренере мадридского «Реала»рассказал, почему так редко выходит в официальных матчах бразильский нападающий

«Он не беспокоится — он счастлив, хорошо работает, и я дам ему игровое время, когда смогу. Он всегда пользовался своими шансами, и я вижу, что он спокоен. Завтра у него будет возможность сыграть, потому что в Кубке он проявил себя очень хорошо. Я принимаю это во внимание.

Все зависит от многих факторов. Вне конкуренции нет ничего, чего бы ему не хватало. Это вопрос конкуренции, у нас есть игроки высочайшего класса.

Думаю, история этого клуба говорит о том, что многие игроки стартового состава долгое время сидели на скамейке запасных. Винисиус пару лет был запасным, Родриго, Вальверде, Камавинга.

Если ты хочешь играть за "Реал", то обычно приходится немного посидеть в запасе», — сказал итальянский специалист перед матчем с «Реал Сосьедад» в Кубке Испании.

Календарь и таблица испанской Примеры

В чемпионате Испании «Реал» идет вторым с 63 очками. Лидирует «Барселона», у которой на три больше.