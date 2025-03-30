«Ноттингем Форест» выбил «Брайтон» из Кубка Англии, выиграв третью подряд серию пенальти

Осторожность, плотная борьба, редкие моменты
Обе команды начали матч довольно осторожно, не желая сразу раскрывать свои позиции. Тем не менее, «Форест» выглядел активнее и уже на 16-й минуте создал первый опасный момент. Тайво Авоньи оказался на ударной позиции после прострела Олы Айна, но Барт Вербрюгген, голкипер «Брайтона», успел среагировать и отразил удар ногой.
«Брайтон» долго не мог найти свою игру, испытывая проблемы в атаке. Каору Митома и Янкуба Минте, на которых была сделана ставка, не могли пробиться сквозь хорошо организованную оборону гостей. Единственным реальным моментом для хозяев в первом тайме стал удар Ясина Айяри из-за пределов штрафной — мяч прошёл в опасной близости от штанги.
Накал страстей и спорный эпизод с VAR
Во втором тайме команды заиграли активнее. «Брайтон» начал действовать острее, и на 50-й минуте Жоржиньо Рюттер пробил выше ворот после подачи с углового. Ответ «Фореста» не заставил себя долго ждать — после комбинации Данило и Авоньи вышел опасный момент, но Вербрюгген снова выручил свою команду, переведя мяч на угловой.
Самый спорный момент матча произошёл на 70-й минуте. Гиббс-Уайт прорвался в штрафную площадь «Брайтона», где был сбит Митомой. Арбитр Питер Бэнкс сразу же назначил пенальти, но спустя несколько минут получил сигнал от VAR и отправился пересматривать эпизод.
После просмотра видеоповтора он отменил своё решение, посчитав, что контакт был недостаточным. Это вызвало бурную реакцию со стороны «Ноттингема»: главный тренер Нуну Эшпириту Санту явно был недоволен и эмоционально высказывал претензии к судейству.
Минимальный риск в овертайме
Дополнительное время особо не порадовало моментами. Команды действовали осторожно, понимая, что любая ошибка может стоить выхода в полуфинал.
Самый реальный шанс забить упустил Джек Хиншелвуд — он оказался в выгодной позиции после подачи углового, но не сумел толком пробить по мячу.
В ответной атаке «Форест» провёл перспективную комбинацию — Антони Эланга не смог точно замкнуть прострел партнёра. В последние минуты овертайма игроки обеих команд явно экономили силы перед серией пенальти, не рискуя идти в открытую атаку.
Матц Селс вновь спасает «Форест»
Как и в предыдущих раундах против «Эксетера» и «Ипсвича», серия пенальти стала триумфом для «Фореста». Матц Селс взял два удара: от Диего Гомеса и от Джека Хиншелвуда. А вот у игроков «Фореста» нервы явно в порядке — с точки не забил только Неко Уильямс, он отправил мяч выше перекладины.
А решающий пенальти реализовал Райан Йейтс — Вербрюгген даже угадал угол, но не смог дотянуться до мяча.
«Ноттингем Форест» впервые с 1991 года вышел в полуфинал Кубка Англии. Команда Нуну Эшпириту Санту демонстрирует невероятный характер в этом турнире, трижды побеждая в сериях пенальти. Теперь «Форест» сделает всё, чтобы продолжить свою сказку и побороться за финал.
«Брайтон», в свою очередь, покидает турнир, несмотря на качественную игру и активную борьбу. Подопечные Фабиана Хюрцелера теперь сосредоточатся на борьбе за еврокубки в АПЛ.