В 27-м туре чемпионата Францииразыграют третье место, которое сейчас занимают «монегаски». Начало встречи в 23:05 по мск.

В активе обеих команд по 47 очков. «Монако» не проигрывает 3 тура подряд, в двух из которых он оказался сильнее соперника. «Ницца» не может выиграть уже два тура.

Однако стоит отметить, что «Ницца» сейчас лучше в очных противостояниях. Она выиграла 2:1 в первом круге. Это была ее третья победа в последних пяти поединках.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.88.

«Монако» — фаворит букмекеров. Котировки составляют 1.88 и 3.85 соответственно.

Искусственный интеллект считает, что у «Монако» без труда наберет 3 очка, разгромив «Ниццу» 4:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Монако» — «Ницца» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 600EUR Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.