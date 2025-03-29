В активе обеих команд по 47 очков. «Монако» не проигрывает 3 тура подряд, в двух из которых он оказался сильнее соперника. «Ницца» не может выиграть уже два тура.
Однако стоит отметить, что «Ницца» сейчас лучше в очных противостояниях. Она выиграла 2:1 в первом круге. Это была ее третья победа в последних пяти поединках.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.88.
- «Монако» — фаворит букмекеров. Котировки составляют 1.88 и 3.85 соответственно.
- Искусственный интеллект считает, что у «Монако» без труда наберет 3 очка, разгромив «Ниццу» 4:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Монако» — «Ницца» смотрите на LiveCup.Run.
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