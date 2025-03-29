29 марта в 27-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Монако» и «Ницца». Начало игры — в 23:05 мск. Ставка и прогноз на матч «Монако» — «Ницца», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Монако»

Турнирное положение: «Монако» после 26-ти поединков чемпионата Франции находится в верхней части турнирной таблицы на третьей позиции.

«Монако» пребывает в зоне Лиги чемпионов и на два очка отстает от второго в таблице «Марселя», а также по дополнительным показателям опережает нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 26-го тура национального первенства княжеский клуб на чужом поле одержал победу над «Анже» (2:0).

Ранее в 25-м туре французского чемпионата монегаски также на выезде на этот раз остались лишь с одним баллом, когда сыграли вничью с «Тулузой» (1:1).

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Не сыграют: травмированы — Мависса и Магасса, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Монако» выиграл лишь два раза при двух ничьих и одном поражении.

Это говорит о не лучшей форме хозяев, поэтому одержать победу им будет непросто, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть и силу нынешнего соперника.

Мика Биерет — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с 11-ю голами.

«Ницца»

Турнирное положение: «Ницца» после 26-ти туров Лиги 1 находится в верхней части турнирной таблицы на четвертой позиции.

«Ницца» пребывает в зоне Лиги чемпионов (топ-4) с 47 баллами и лишь по дополнительным показателям отстает от нынешнего соперника, а также на два пункта опережает пятое место.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 26-го тура французского чемпионата клуб в домашних стенах сыграл вничью с «Осером» (1:1).

Перед этим в 25-м туре национального первенства «Орлы» также на своем поле снова потеряли очки, теперь уже потерпев поражение от «Лиона» (0:2).

Не сыграют: травмирован — Ндомбеле, дисквалифицирован — Бар.

Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Ницца» ни разу не выиграла после четырех побед кряду.

Это говорит о не лучшей в последнее время форме гостей и соответствующих шансах на три очка, особенно на чужом поле, где также стоит учитывать силу их нынешнего соперника.

Эванн Гессан — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с 11-ю голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних домашних матчей «Монако» выиграл

в трех из четырех последних матчей «Ниццы» забивали меньше 2,5 голов

в пяти из шести последних матчей «Ницца» не проиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Монако» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.88. Ничья — в 3.85, победа «Ниццы» — в 3.85.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.63 и 2.30.

Прогноз: в пяти из шести последних домашних матчей хозяева выиграли. Так было и в их двух из трех последних поединков вообще.

При этом гости не выиграли в двух последних матчах, а в одном из них проиграли.

Ставка: «Монако» победит за 1.88.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Ниццы».

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.30.