«Хольштайн Киль» — «Вольфсбург»: счет матча 0:3, обзор голов

В матче 27-го тура немецкой Бундеслигина выезде разгромилсо счетом 3:0.

Авторами забитых мячей в этой игре стали Марвин Дукш, Феликс Агу и Марко Грюль.

Футбол. Германия. Бундеслига Хольштайн — Вердер 0:3 Голы: 0:1 Марвин Дукш (25'), 0:2 Феликс Агу (59'), 0:3 Марко Грюлль (90 + 3') Хольштайн: Давид Зец, Лассе Розенбом (Тимо Беккер, 35'), Марко Ивезич (Льюис Холтби, 35'), Николай Ремберг (Бенедикт Пихлер, 61'), Финн-Доминик Порат (Фите Арп, 77'), Стивен Скрыбски, Thomas Dahne, Marco Komenda, M.Knudsen, Alexander Bernhardsson, Phil Harres (Суто Матино, 36') Вердер: Феликс Агу, Митчелл-Элия Вайзер, Никлас Штарк, Марко Фридль, Амос Пипер (Антони Юнг, 89'), Михаэль Цеттерер, Романо Шмид (Марко Грюлль, 89'), Сенне Линен, Йенс Стаге (Леонардо Биттенкорт, 85'), Марвин Дукш (Keke Topp, 73'), Оливер Бёрк (Justin Njinmah, 73') Предупреждения: Лассе Розенбом (16'), Николай Ремберг (24'), Марко Ивезич (26'), Alexander Bernhardsson (52'), Йенс Стаге (82')

«Вердер» набрал 36 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице. У «Хольштайна» осталось 17 баллов и последняя строчка.

Календарь и таблица Бундеслиги

В параллельной игре «Хайденхайм» выиграл у «Вольфсбурга» со счетом 1:0. Единственным голом смог отметиться Марвин Пирингер.

Футбол. Германия. Бундеслига Вольфсбург — Хайденхайм 0:1 Гол: 0:1 Марвин Пирингер (пенальти) (16') Вольфсбург: Камиль Грабара, Килиан Фишер (Кевин Бехренс, 82'), Себастиан Борнау, Йоаким Мехле, Янник Герардт, Константинос Кульеракис (Денис Вавро, 27'), Бенце Дардаи (Лукас Нмеча, 61'), Максимилиан Арнольд, Патрик Виммер, Андреас Сков Ольсен (Якуб Каминьский, 61'), Тьягу Томаш (Йонас Винд, 46') Хайденхайм: Кевин Мюллер, Марнон Буш (Йонас Фёренбах, 66'), Тим Зирслебен, Патрик Майнка, Ян Шёппнер, Адриан Бек (Пауль Ваннер, 78'), Никлас Дорш (Штефан Шиммер, 90'), Бенедикт Гимбер, Марвин Пирингер, Буду Зивзивадзе, Frans Kratzig (Лука Кербер, 78') Предупреждения: Тим Зирслебен (32'), Адриан Бек (43'), Янник Герардт (51'), Ян Шёппнер (51'), Никлас Дорш (73'), Лукас Нмеча (90 + 3')

У «Хайденхайма» стало 22 очка и 16-е место, «Вольфсбург» (38) — девятый.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

И, наконец, «Хоффенхайм» и «Аугсбург» сыграли вничью со счетом 1:1. На гол Сэмюэля Эссенде хозяева ответили точным ударом Андрея Крамарича.

Футбол. Германия. Бундеслига Хоффенхайм — Аугсбург 1:1 Голы: 0:1 Самюэль Эссенде (46'), 1:1 Андрей Крамарич (пенальти) (71') Хоффенхайм: Оливер Бауман, Павел Кадержабек (Валентен Жендрей, 61'), Артур Шавес, Лео Эстигор, Давид Юрасек (Стэнли Нсоки, 84'), Антон Стах, Том Бишоф, Мариус Бюльтер, Андрей Крамарич, Гифт Орбан (Харис Табакович, 61'), Bazoumana Toure (Деннис Гайгер, 68') Аугсбург: Финн Дамен, Димитрис Яннулис, Цедрик Цезигер, Джеффри Гауэлеу, Крислен Матсима, Фредрик Йенсен (Арне Майер, 80'), Эльвис Реджбечай, Фрэнк Аниика (Кристиян Якич, 72'), Филлип Тиц (Самюэль Эссенде, 46'), Алексис Клод-Морис (Мадс Педерсен, 89'), Мариус Вольф (Henri Koudossou, 72') Предупреждения: Цедрик Цезигер (34'), Фрэнк Аниика (57'), Алексис Клод-Морис (62'), Мариус Бюльтер (76')

«Аугсбург» (39) — восьмой, «Хоффенхайм» (27) — тринадцатый.