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    «Байер» — «Бохум»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    «Байер» и «Бохум» откроют программу 27-го тура немецкой Бундеслиги. Матч состоится 28 марта в Леверкузене в 22:30 мск.

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    «Байер» надежно засел на второй строчке, но будет пытаться догонять «Баварию». Время до конца сезона еще есть. С «Бохумом» у «фармацевтов» в первом круге были проблемы, из-за чего они потеряли 2 очка, сыграв вничью 1:1.

    В минувшем туре команда Алонсо обыграла «Штутгарт» и потому будет стараться развить успех. Ну а «Бохум» в позапрошлом туре нашумел победой над «Баварией» (3:2), и теперь на него стоит смотреть с опаской.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз и две ставки за 1.93 и 2.18.

    • Букмекеры: «Байер» уверенный фаворит с коэффициентом на победу 1.23, тогда как на победу «Бохума» стоит цифра 11.0.

    • Искусственный интеллект видит полное преимущество «Байер» и его победу с результатом 3:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Байер» — «Бохум» смотрите на LiveCup.Run. В течение всего уикенда там будут обозревать все матчи 27-го тура Бундеслиги Германии.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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