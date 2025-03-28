«Байер» надежно засел на второй строчке, но будет пытаться догонять «Баварию». Время до конца сезона еще есть. С «Бохумом» у «фармацевтов» в первом круге были проблемы, из-за чего они потеряли 2 очка, сыграв вничью 1:1.
В минувшем туре команда Алонсо обыграла «Штутгарт» и потому будет стараться развить успех. Ну а «Бохум» в позапрошлом туре нашумел победой над «Баварией» (3:2), и теперь на него стоит смотреть с опаской.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз и две ставки за 1.93 и 2.18.
- Букмекеры: «Байер» уверенный фаворит с коэффициентом на победу 1.23, тогда как на победу «Бохума» стоит цифра 11.0.
- Искусственный интеллект видит полное преимущество «Байер» и его победу с результатом 3:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Байер» — «Бохум» смотрите на LiveCup.Run. В течение всего уикенда там будут обозревать все матчи 27-го тура Бундеслиги Германии.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Бонус 600EURНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.