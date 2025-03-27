«Спартак» и «Зенит» в десятке лучших команд Европы по владению мячом

Сергей Семак Фото: globallookpress.com
В этом списке в числе 10 лучших клубов есть две команды из РПЛ: «Спартак» и «Зенит», которые владели 60,6% игрового времени.
Они находятся выше «Реала» (59,6%) и еще одного клуба РПЛ «Краснодара» (57%).
Лучшие клубы по среднему показателю владения мячом в топ-10 лиг Европы (CIES Football):
- 1. «Бавария» (Германия) — 67,2%
- 2. «ПСЖ» (Франция) — 66,7%
- 3. ПСВ (Нидерланды) — 66,4%
- 4. «Барселона» (Испания) — 65,9%
- 5. «Марсель» (Франция) — 63,3%
- 6. «Боруссия» Дортмунд (Германия) — 62,3%
- 7. «Порту» (Португалия) — 62,1%
- 8. «Манчестер Сити» (Англия) — 61,4%
- 9. «Спортинг» (Португалия) — 60,9%
- 10. «Зенит», «Спартак» (Россия) — 60,6%