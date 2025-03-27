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    Ламин Ямаль«Барселона» — «Осасуна». Онлайн
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    «Спартак» и «Зенит» в десятке лучших команд Европы по владению мячом

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    Статистический портал CIES Football составил список лучших команд Европы по проценту владения мячом.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    В этом списке в числе 10 лучших клубов есть две команды из РПЛ: «Спартак» и «Зенит», которые владели 60,6% игрового времени.

    Они находятся выше «Реала» (59,6%) и еще одного клуба РПЛ «Краснодара» (57%).

    Лучшие клубы по среднему показателю владения мячом в топ-10 лиг Европы (CIES Football):
    • 1. «Бавария» (Германия) — 67,2%
    • 2. «ПСЖ» (Франция) — 66,7%
    • 3. ПСВ (Нидерланды) — 66,4%
    • 4. «Барселона» (Испания) — 65,9%
    • 5. «Марсель» (Франция) — 63,3%
    • 6. «Боруссия» Дортмунд (Германия) — 62,3%
    • 7. «Порту» (Португалия) — 62,1%
    • 8. «Манчестер Сити» (Англия) — 61,4%
    • 9. «Спортинг» (Португалия) — 60,9%
    • 10. «Зенит», «Спартак» (Россия) — 60,6%

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