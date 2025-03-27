«Спартак» и «Зенит» в десятке лучших команд Европы по владению мячом

Статистический портал CIES Football составил список лучших команд Европы по проценту владения мячом.

В этом списке в числе 10 лучших клубов есть две команды из РПЛ: «Спартак» и «Зенит», которые владели 60,6% игрового времени.

Они находятся выше «Реала» (59,6%) и еще одного клуба РПЛ «Краснодара» (57%).