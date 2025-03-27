Стал известен самый высокооплачиваемый тренер Бундеслиги

По данным авторитетного французского издания L'Équipe, больше всех в немецкой Бундеслиге получает тренер мюнхенской «Баварии»

Зарплата 38-летнего бельгийского специалиста составляет € 750 тыс. в месяц.

Вторым в списке идет тренер «Байера» Хаби Алонсо, а следом за ним наставник «РБ Лейпциг» Марко Розе.

Календарь и таблица Бундеслиги

Компани возглавил «Баварию» летом 2024 года. Сейчас его команда уверенно возглавляет таблицу Бундеслиги.