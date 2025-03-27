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    Стал известен самый высокооплачиваемый тренер Бундеслиги

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Бавария Байер РБ Лейпциг
    По данным авторитетного французского издания L'Équipe, больше всех в немецкой Бундеслиге получает тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани.

    Венсан Компани
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    Венсан Компани

    Зарплата 38-летнего бельгийского специалиста составляет € 750 тыс. в месяц.

    Вторым в списке идет тренер «Байера» Хаби Алонсо, а следом за ним наставник «РБ Лейпциг» Марко Розе.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Компани возглавил «Баварию» летом 2024 года. Сейчас его команда уверенно возглавляет таблицу Бундеслиги.

    Топ-3 самых высокооплачиваемых тренеров чемпионата Германии по данным L'Équipe:
    • Венсан Компани («Бавария») — € 750 тыс.
    • Хаби Алонсо («Байер») — € 425 тыс.
    • Марко Розе («Лейпциг») — € 375 тыс.

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