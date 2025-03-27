Стал известен самый высокооплачиваемый тренер Бундеслиги

Венсан Компани Фото: globallookpress.com
Зарплата 38-летнего бельгийского специалиста составляет € 750 тыс. в месяц.
Вторым в списке идет тренер «Байера» Хаби Алонсо, а следом за ним наставник «РБ Лейпциг» Марко Розе.
Календарь и таблица Бундеслиги
Компани возглавил «Баварию» летом 2024 года. Сейчас его команда уверенно возглавляет таблицу Бундеслиги.
Топ-3 самых высокооплачиваемых тренеров чемпионата Германии по данным L'Équipe:
- Венсан Компани («Бавария») — € 750 тыс.
- Хаби Алонсо («Байер») — € 425 тыс.
- Марко Розе («Лейпциг») — € 375 тыс.