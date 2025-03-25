После 13 матчей команды располагаются в разных позициях. Боливия в зоне стыковых матчей с 13 очками. Она теряла пункты в последних 4 турах, и преимущественно делала это уступая сопернику.
Уругвай набрал 20 очков и находится на 4-м месте в зоне прямого выхода. В случае потери пунктов гости могут опуститься на 6-ю строчку.
Последний раз соперники встречались в июне прошлого года и тогда уругвайцы без труда разгромили Боливию со счетом 5:0. Это была их вторая победа подряд в очной серии.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Аналитики LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.85.
- Букмекеры: котировки на победу составляют 2.65 и 2.85 соответственно. На ничью можно поставить за 3.10.
- В своем прогнозе ИИ помирил соперников и предсказал ничью 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Боливия — Уругвай смотрите на LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Бонус 1500USDНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.