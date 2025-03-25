В 14-м туре южноамериканской квалификации сборныесойдутся в очном поединке, который состоится 25 марта «Эстадио Мунисипаль» в Эль-Альто. Начало в 23:00 мск.

После 13 матчей команды располагаются в разных позициях. Боливия в зоне стыковых матчей с 13 очками. Она теряла пункты в последних 4 турах, и преимущественно делала это уступая сопернику.

Уругвай набрал 20 очков и находится на 4-м месте в зоне прямого выхода. В случае потери пунктов гости могут опуститься на 6-ю строчку.

Последний раз соперники встречались в июне прошлого года и тогда уругвайцы без труда разгромили Боливию со счетом 5:0. Это была их вторая победа подряд в очной серии.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Аналитики LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.85.

подготовили прогноз с коэффициентом 1.85. Букмекеры: котировки на победу составляют 2.65 и 2.85 соответственно. На ничью можно поставить за 3.10.

В своем прогнозе ИИ помирил соперников и предсказал ничью 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Боливия — Уругвай смотрите на LiveCup.Run.

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