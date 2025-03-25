ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мартин Якубко«Матч с Гренадой — это вообще не про футбол». Мартин Якубко — о матчах Лиги Наций и впечатлениях от сборной России
  • 22:09
    • Россия разгромила Замбию, Глушенков оформил хет-трик
  • 21:23
    • Иран сыграл вничью с Узбекистаном, Файзуллаев забил гол
    Все новости спорта

    Боливия — Уругвай: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Боливии Сборная Уругвая
    В 14-м туре южноамериканской квалификации сборные Боливии и Уругвая сойдутся в очном поединке, который состоится 25 марта «Эстадио Мунисипаль» в Эль-Альто. Начало в 23:00 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    После 13 матчей команды располагаются в разных позициях. Боливия в зоне стыковых матчей с 13 очками. Она теряла пункты в последних 4 турах, и преимущественно делала это уступая сопернику.

    Уругвай набрал 20 очков и находится на 4-м месте в зоне прямого выхода. В случае потери пунктов гости могут опуститься на 6-ю строчку.

    Последний раз соперники встречались в июне прошлого года и тогда уругвайцы без труда разгромили Боливию со счетом 5:0. Это была их вторая победа подряд в очной серии.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Аналитики LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.85.

    • Букмекеры: котировки на победу составляют 2.65 и 2.85 соответственно. На ничью можно поставить за 3.10.

    • В своем прогнозе ИИ помирил соперников и предсказал ничью 1:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча Боливия — Уругвай смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 1500USDНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Россия укажет Замбии ее место
  • Россия — Замбия. Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Аргентина не сможет оставить свои ворота в неприкосновенности?
  • Аргентина — Бразилия. Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Выиграет ли Казахстан впервые в отборе на ЧМ-2026?
  • Лихтенштейн — Казахстан. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.31
  • Экспресс дня 25 марта
  • Сегодня в 22:452025
    •  1.73
  • Прогноз на матч Аргентина — Бразилия
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Лихтенштейн — Казахстан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Израиль — Норвегия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Автомобилист — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Арсенал (жен) — Реал Мадрид (жен)
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лион (жен) — Бавария (жен)
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •
  • Прогноз на матч Хьюстон — Атланта
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры