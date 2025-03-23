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    Франция — Хорватия: смотреть онлайн в прямом эфире

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    Франция и Хорватия встретятся 23 марта в Париже, чтобы окончательно решить вопрос о путевке в полуфинал Лиги наций. Команды начнут в 22:45 мск.

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    Хорватия приехала в гости к французам с перевесом в два гола. Напомним, что первая игра закончилась со счетом 2:0 в ее пользу. Для французов это было второе поражение в розыгрыше, но при этом «триколоры» не уступали на протяжении 5 игр.

    Хорваты выиграли первый раз за последние 4 встречи в турнире. Перед этим они провели ничейный матч с Португалией (1:1), так что у гостей выдалась неплохая полоса результатов. Посмотрим, смогут ли они прервать безвыигрышную выездную серию в Лиге наций.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз со ставками за 2.20 и 2.25.

    • Букмекеры не сомневаются в победе французов: 1.36 и 8.80 на победу в матче, 2.35 и 1.60 на проход в следующий раунд турнира.

    • Прогноз ИИ — ничья со счетом 1:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча Франция — Хорватия смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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