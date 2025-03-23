Хорватия приехала в гости к французам с перевесом в два гола. Напомним, что первая игра закончилась со счетом 2:0 в ее пользу. Для французов это было второе поражение в розыгрыше, но при этом «триколоры» не уступали на протяжении 5 игр.
Хорваты выиграли первый раз за последние 4 встречи в турнире. Перед этим они провели ничейный матч с Португалией (1:1), так что у гостей выдалась неплохая полоса результатов. Посмотрим, смогут ли они прервать безвыигрышную выездную серию в Лиге наций.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз со ставками за 2.20 и 2.25.
- Букмекеры не сомневаются в победе французов: 1.36 и 8.80 на победу в матче, 2.35 и 1.60 на проход в следующий раунд турнира.
- Прогноз ИИ — ничья со счетом 1:1.
Трансляция матча
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