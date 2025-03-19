Дзюба: Счастлив, что забил, но от гимна пробило больше

Нападающийпрокомментировал свой рекордный гол за национальную команду в товарищеском матче против(5:0).

«Очень счастлив, что забил. Игра непростая. Хоть счет и большой, мы очень много ошибаемся в завершающей стадии. Очень много брака из-за мяча — невозможно рассчитать, слишком легкий, он постоянно виляет. А в целом эмоции... Честно — очень счастлив, что забил, но от гимна меня больше пробило. Круто было, прямо такое состояние души... Спасибо огромное РФС и Валерию Георгиевичу, что подарили мне такой неожиданный праздник.

Не хотел уходить на замену? Да, но Валерий Георгиевич решает, кто и как... Нужно всем сыграть, много ребят приехало. Кто не попал в заявку — будут выходить в следующем матче. Я все прекрасно понимаю, мне грех жаловаться, я свою задачу-минимум выполнил. Я безумно счастлив, что прочувствовал этот момент, еще и забить гол... Это уже наглеть надо. Я счастлив. Я продолжал не изменять самому себе, старался играть на команду. Спасибо Батракову — умничка, не зря я воспитывал его, он отдал голевую на меня. И Максу Глушенкову отдельное спасибо — он прямо мое светлое пятно, старался на меня играть все время. Я Максу за это очень благодарен, он — большой футболист.

Обещал ли что-то ребятам за гол? Проставлюсь. Я и в "Акроне" должен, и здесь, получается. Не вопрос, за мной никогда не заржавеет.

Будущее в сборной? Мои двери открыты, а Валерий Георгиевич сказал, что может их в любой момент закрыть. Сейчас все хорошо, я счастлив, слава богу, что здоровье позволяет играть. Если я нужен буду сборной — всегда готов приехать», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

25 марта у сборной России будет матч против команды Замбии.