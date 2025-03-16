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    «Урал» обыграл «Черноморец» в матче Первой лиги

    «Урал» — «Черноморец»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В одном из центральных матчей 24-го тура российской Первой лиги по футболу «Урал» дома переиграл новороссийский «Черноморец» со счетом 2:1.

    Егор Мосин
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    Егор Мосин

    Уже на 6-й минуте левый защитник хозяев Егор Мосин открыл счет.

    Через 30 минут «Урал» вел уже со счетом 2:0 после удара зимнего новичка Даниила Кузнецова.

    Гости смогли ответить лишь одним голом в исполнении опытного Егора Иванова.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Урал — Черноморец 2:1
    Урал: Евгений Ставер, Алексей Грицаенко, Егор Тесленко, Игор Вуячич, Илья Рожков, Руслан Безруков, Олег Иванов, Велдин Ходжа, Дардан Шабанхаджай, Марвин Чуни, Vasiljev N. Черноморец: Никита Медведев, Никита Каккоев, Виктор Александров, Свен Карич, Лука Тичич, Александр Эктов, Николай Калинский, Мамаду Майга, Хуан Мануэль Боселли, Александр Кокшаров, Вячеслав Грулёв Предупреждение: Игор Вуячич (45+1')

    «Урал» обогнал «Черноморец» и вышел на 4-е место с 41 очком. Команда Олега Василенко теперь пятая с 40 очками.

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