«Урал» — «Черноморец»: счет матча 2:1, обзор голов

В одном из центральных матчей 24-го тура российской Первой лиги по футболудома переиграл новороссийскийсо счетом 2:1.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Егор Мосин Фото: fc-ural.ru

Уже на 6-й минуте левый защитник хозяев Егор Мосин открыл счет.

Через 30 минут «Урал» вел уже со счетом 2:0 после удара зимнего новичка Даниила Кузнецова.

Гости смогли ответить лишь одним голом в исполнении опытного Егора Иванова.

Футбол. Россия. Первая лига Урал — Черноморец 2:1 Урал: Евгений Ставер, Алексей Грицаенко, Егор Тесленко, Игор Вуячич, Илья Рожков, Руслан Безруков, Олег Иванов, Велдин Ходжа, Дардан Шабанхаджай, Марвин Чуни, Vasiljev N. Черноморец: Никита Медведев, Никита Каккоев, Виктор Александров, Свен Карич, Лука Тичич, Александр Эктов, Николай Калинский, Мамаду Майга, Хуан Мануэль Боселли, Александр Кокшаров, Вячеслав Грулёв Предупреждение: Игор Вуячич (45+1')

«Урал» обогнал «Черноморец» и вышел на 4-е место с 41 очком. Команда Олега Василенко теперь пятая с 40 очками.