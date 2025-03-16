Альба: Ребята старались сравнять счет. У меня нет к ним претензий

Главный тренервысказался о матче против(0:1).

«Первый тайм мы провели в равной борьбе. Обе команды хотели забить. Во втором тайме до гола мы были лучше соперника. У соперника был потрясающий удар из‑за штрафной. После этого мы постарались прибавить в атаке, ребята старались сравнять счет. У меня нет к ним претензий. Считаю, что нам нужно гнуть свою линию и играть так, как мы играли в последних матчах.

Игроки видят, что мы очень близки к победе, но где‑то не хватает удачи. Они уверены в себе и в том, что мы делаем», — цитирует Альбу «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

После этого матча «Краснодар» занимает 1-е место в таблице Премьер-лиге с 46-ю очками в активе. «Ростов» — на 8-й строчке (30 баллов).