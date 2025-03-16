2-й таймСпартак — ЗенитОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит»«Спартак» — «Зенит». Онлайн
    Все новости спорта

    Альба: Ребята старались сравнять счет. У меня нет к ним претензий

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Ростов Краснодар
    Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба высказался о матче против «Краснодара» (0:1).

    Джонатан Альба
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джонатан Альба

    «Первый тайм мы провели в равной борьбе. Обе команды хотели забить. Во втором тайме до гола мы были лучше соперника. У соперника был потрясающий удар из‑за штрафной. После этого мы постарались прибавить в атаке, ребята старались сравнять счет. У меня нет к ним претензий. Считаю, что нам нужно гнуть свою линию и играть так, как мы играли в последних матчах.

    Игроки видят, что мы очень близки к победе, но где‑то не хватает удачи. Они уверены в себе и в том, что мы делаем», — цитирует Альбу «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    После этого матча «Краснодар» занимает 1-е место в таблице Премьер-лиге с 46-ю очками в активе. «Ростов» — на 8-й строчке (30 баллов).

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Спартак» и «Зенит» определить сильнейшего?
  • «Спартак» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
  • «Барселона» наконец-то одолеет «матрасников»
  • «Атлетико» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Очередная мировая для «Ювентуса»?
  • «Фиорентина» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.78
  • Экспресс дня 16 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Атлетико — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Аталанта — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Лестер — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч ПСЖ — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Соболенко — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  3.23
  • Экспресс дня 17 марта
  • Завтра в 20:01
    •  2.55
  • Прогноз на матч Локомотив — Адмирал
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Витязь
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры