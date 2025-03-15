приметв матче 29-го тура итальянской Серии А, который состоится 15 марта в 20:00 по мск.

«Милан» наконец-то выиграл. После трех поражений подряд «россонери» победили «Лечче» 3:2. Вряд ли в предстоящем поединке хозяева не хотели бы закрепить успех. Тем более что им нужны очки, чтобы иметь шансы на борьбу за место в еврокубках.

«Комо», мягко говоря, не самая выдающаяся команда турнира, которую «Милан» обыграл в первом туре 2:1. Ну и дома в Серии А миланцы намного чаще набирают очки в последнее время.

Прогнозы и ставки

Прогнозы, ставки и коэффициенты на игру:

Сайт LiveSport.Ru предлагает прогноз с коэффициентом 2.35.

предлагает прогноз с коэффициентом 2.35. Ожидаемо «Милан» фаворит букмекеров. Коэффициенты на победу составляют 1.77 и 4.40 соответственно.

Искусственный интеллект ставит на то, что «Милан» выиграет со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Милан» — «Комо» и другие матчи турнира смотрите на сайте LiveCup.Run.

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