«Милан» наконец-то выиграл. После трех поражений подряд «россонери» победили «Лечче» 3:2. Вряд ли в предстоящем поединке хозяева не хотели бы закрепить успех. Тем более что им нужны очки, чтобы иметь шансы на борьбу за место в еврокубках.
«Комо», мягко говоря, не самая выдающаяся команда турнира, которую «Милан» обыграл в первом туре 2:1. Ну и дома в Серии А миланцы намного чаще набирают очки в последнее время.
Прогнозы и ставки
Прогнозы, ставки и коэффициенты на игру:
- Сайт LiveSport.Ru предлагает прогноз с коэффициентом 2.35.
- Ожидаемо «Милан» фаворит букмекеров. Коэффициенты на победу составляют 1.77 и 4.40 соответственно.
- Искусственный интеллект ставит на то, что «Милан» выиграет со счетом 1:0.
Трансляция матча
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