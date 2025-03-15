ОконченДинамо Мх — Крылья Советов 4:0Онлайн
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    Иван Сергеев и Игорь Дмитриев«Динамо» Мх — «Крылья Советов» 4:0. Онлайн
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    Махачкалинское «Динамо» разгромило «Крылья Советов» в матче РПЛ

    «Динамо» Махачкала — «Крылья Советов»: счет матча 4:0, обзор голов

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    «Динамо» из Махачкалы одержало победу над «Крыльями Советов» (4:0) в матче 21-го тура российской Премьер-лиги.

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    В составе хозяев дублем отметился Гамид Агаларов, который забил свои голы на 29-й и 75-й минутах встречи. Еще по одному разу отличились Мохамед Аззи на 38-й минуте и Шамиль Гаджиев на 89-й минуте.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Динамо Мх — Крылья Советов 4:0
    Голы: 1:0 Гамид Агаларов (30'), 2:0 Azzi M. (36'), 3:0 Гамид Агаларов (пенальти) (75'), 4:0 Gadzhiev S. (89') Динамо Мх: Тимур Магомедов, Нардин Мулахусейнович, Темиркан Сундуков (Dapo J., 71'), Валентин Пальцев, Никита Глушков, Кирилл Зинович (Ахмед Джабраилов, 71'), Абакар Гаджиев (Hosseinnejad M., 79'), Эгаш Касинтура, Гамид Агаларов (Сердер Сердеров, 79'), Tabidze J., Azzi M. (Gadzhiev S., 88') Крылья Советов: Сергей Песьяков, Гленн Бейл (Кирилл Печенин, 57'), Илья Гапонов, Дмитрий Иванисеня, Сергей Бабкин (Лука Гагнидзе, 77'), Игорь Дмитриев (Владислав Шитов, 80'), Антон Зиньковский (Роман Ежов, 57'), Амар Рахманович (Роман Евгеньев, 57'), Иван Сергеев, Oroz D., Galdames T.

    После этого матча махачкалинское «Динамо» занимает 10-е место в таблице РПЛ с 21-м очком в активе. «Крылья Советов» — на 12-й позиции (19).

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