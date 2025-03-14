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    «Рейнджерс» прошел «Фенербахче» в серии пенальти в ЛЕ

    «Рейнджерс» — «Фенербахче»: счет матча 0:2, пен. 3:2, обзор голов

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    В ответной игре 1/8 финала Лиги Европы между шотландским «Рейнджерс» и турецким «Фенербахче» была зафиксирована победа гостей со счетом 0:2 в основное время.

    Себастьян Шиманьский
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    Себастьян Шиманьский

    Победителя пришлось выявлять в дополнительное время, а затем и в серии пенальти, так как первый матч завершился со счетом 3:1 в пользу шотландцев.

    Дубль в этом матче оформил экс-полузащитник московского «Динамо» Себастьян Шиманьский, отличившийся на 45-й и 73-й минутах.

    В серии 11-метровых точнее оказались игроки «Рейнджерс» со счетом 3:2.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала
    Глазго Рейнджерс — Фенербахче 0:2
    Голы: 0:1 Себастьян Шиманьски (45'), 0:2 Себастьян Шиманьски (73'), 1:0 Джеймс Тавернье (пенальти) (117'), 2:1 Вацлав Черны (пенальти) (117'), 2:1 Эдин Джеко (пенальти) (117'), 2:2 Александр Джику (пенальти) (117'), 3:2 Том Лоуренс (пенальти) (117') Глазго Рейнджерс: Джек Батлэнд, Джеймс Тавернье, Леон Балогун, Джон Сауттар, Дуджон Стерлинг (Ридван Йылмаз, 55'), Жефте (Янис Хаджи, 85'), Николас Раскин, Коннор Баррон (Том Лоуренс, 95'), Мохаммед Диоманде (Недим Байрами, 68'), Вацлав Черны, Сирил Дессерт (Хамза Игаман, 68') Фенербахче: Ирфан Джан Эгрибаят, Юсуф Акчичек, Милан Шкриньяр, Мерт Мюльдюр (Александр Джику, 88'), Талиска, Себастьян Шиманьски (Мерт Хакан Яндаш, 106'), Фред, Софьян Амрабат, Брайт Осави-Самуэль (Душан Тадич, 75'), Филип Костич, Юссеф Эн-Несири (Ирфан Кавечи, 106') Предупреждения: Андерсон Талиска (19'), Дуджон Стерлинг (25'), Леон Балогун (30'), Джон Сауттар (37'), Мохаммед Диоманде (45 + 2'), Янис Хаджи (90 + 3'), Александр Джику (108'), Ридван Йылмаз (116'), Ирфан Кавечи (117')

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