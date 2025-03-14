«Рейнджерс» — «Фенербахче»: счет матча 0:2, пен. 3:2, обзор голов

В ответной игре 1/8 финала Лиги Европы между шотландскими турецкимбыла зафиксирована победа гостей со счетом 0:2 в основное время.

Победителя пришлось выявлять в дополнительное время, а затем и в серии пенальти, так как первый матч завершился со счетом 3:1 в пользу шотландцев.

Дубль в этом матче оформил экс-полузащитник московского «Динамо» Себастьян Шиманьский, отличившийся на 45-й и 73-й минутах.

В серии 11-метровых точнее оказались игроки «Рейнджерс» со счетом 3:2.

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