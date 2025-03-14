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    Консейсау отреагировал на информацию о возможном увольнении из «Милана»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Милан
    Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау высказался о своем будущем в итальянской команде.

    Сержиу Консейсау
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    Сержиу Консейсау

    «Команда прогрессирует, и результаты стали лучше. Мы думаем о настоящем и о матче с "Комо". Сейчас мы хорошо работаем, и у ребят хороший настрой, характер. Подсчетами мы займемся потом. В Италии каждый матч сложен, легких нет.

    Я читаю эти слухи уже полтора месяца... Я не могу контролировать то, что говорят другие. Я контролирую то, что происходит на тренировках. Иногда кажется, что есть неуважение к тем, кто работает, но я знаю, что таков футбол.

    У меня нет сожаления по поводу, что я приехал в конце декабря, потому что я знал календарь, знал, что прихожу в середине сезона. Я пытаюсь донести свои игровые принципы до команды. Теперь делать это проще, потому что у меня больше времени для работы», — цитирует Консейсау La Gazzetta dello Sport.

    Календарь и таблица Серии А

    Напомним, что «Милан» в настоящий момент занимает только девятое место в турнирной таблице Серии А.

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