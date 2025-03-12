Нассер Аль-Хелаифи: «ПСЖ» провел идеальный вечер

Президент «ПСЖ»высказался о победе команды над «Ливерпулем» в серии пенальти. Парижане вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«Выиграть здесь, на "Энфилде", у лучшей команды мира, лидера Премьер-лиги и общего этапа Лиги чемпионов… Мы очень рады, что у нас есть игроки с таким сильным характером. При этом мы хотим оставаться скромными — это очень важно. Можно сейчас сказать, что мы выиграем эту Лигу чемпионов — но нет, мы очень, очень далеки от этого.

Это был идеальный вечер для нас: игроков, тренерского штаба, персонала клуба, и для фанатов тоже. Порой мне казалось, что мы играем на "Парк де Пренс". Фанаты постоянно поддерживали команду, с первой до последней минуты. Мы заслужили выход в следующий раунд по итогам обоих матчей и были уверены в себе перед этой игрой. Мы знали, что легко не будет, никто не считал, что победа у нас в руках, но перед матчем у меня было хорошее предчувствие.

Делает ли это нас лучшей командой Европы? Мы еще очень далеки от этого, нужно быть скромными. Нам приятно строить что-то [значимое]. Даже если бы мы проиграли, было бы то же самое. У нас лучший тренер в мире и очень хорошая команда», — приводит слова Аль-Хелаифи Le Parisien.