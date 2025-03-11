«МЮ» интересуется испанским талантом

Испанский форвард Саму Омородион Агехова в летнее межсезонье может сменить клуб, сообщает Give me Sport.

Сейчас 20-летний нападающий выступает в составе «Порту», но им активно интересуется английский «Манчестер Юнайтед».

В контракте Агехова есть клаусула в размере £ 84 млн (€ 99 млн), именно ее манкунианцы готовы активировать, чтобы заполучить талантливого нападающего.

Игроком «Порту» он стал летом 2024 года, перейдя из испанского «Атлетико». На портале Transfermarkt 20-летний футболист сейчас оценивается в € 50 млн. За «Порту» в чемпионате Португалии он провел 21 матч и забил 14 мячей. В его активе есть одна игра за сборную Испании.