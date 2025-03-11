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    «МЮ» интересуется испанским талантом

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    Испанский форвард Саму Омородион Агехова в летнее межсезонье может сменить клуб, сообщает Give me Sport.

    Саму Омородион Агехова
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    Саму Омородион Агехова

    Сейчас 20-летний нападающий выступает в составе «Порту», но им активно интересуется английский «Манчестер Юнайтед».

    В контракте Агехова есть клаусула в размере £ 84 млн (€ 99 млн), именно ее манкунианцы готовы активировать, чтобы заполучить талантливого нападающего.

    Игроком «Порту» он стал летом 2024 года, перейдя из испанского «Атлетико». На портале Transfermarkt 20-летний футболист сейчас оценивается в € 50 млн. За «Порту» в чемпионате Португалии он провел 21 матч и забил 14 мячей. В его активе есть одна игра за сборную Испании.

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