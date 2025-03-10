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    Тарханов — о травме Тюкавина: Один футболист не должен влиять на игру команды

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    Российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о травме нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.

    Константин Тюкавин — нападающий «Динамо»
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    Константин Тюкавин — нападающий «Динамо»

    «Что касается травмы Тюкавина, один футболист не должен влиять на игру команды. Это не Пеле или Марадона, хотя и без них играли.

    Если Тюкавин не будет играть, вместо него будет выступать другой игрок. Неважно, кто выступает, ведь самое главное — цельная игра и стиль», — сказал Тарханов Чемпионату.

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    • Напомним, что Тюкавин получил серьезную травму в матче 19-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1). Форвард пропустит остаток нынешнего сезона.

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