Дзюба: Все говорили, что моим преемником может быть Тюкавин

Нападающийвысказался о тяжелой травме форварда

«Я не вижу своего преемника. Все говорили, что это может быть Тюкава. Сейчас желаю ему скорейшего выздоровления, как и Славе Караваеву.

В нашей профессии травмы очень неприятные: "кресты", ахиллы. Главное — терпение, чтобы вернуться. Это тяжело, скорее, психологически», — передает слова Дзюбы Чемпионат.

Напомним, что форвард «Акрона» стал лучшим бомбардиров в истории чемпионата России, опережив Александра Кержакова.

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин уже перенес операцию, но игрок не сможет выйти на поле в нынешнем сезоне.