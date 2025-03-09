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    Дзюба: Все говорили, что моим преемником может быть Тюкавин

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    Нападающий «Акрона» Артем Дзюба высказался о тяжелой травме форварда «Динамо» Константина Тюкавина.

    Константин Тюкавин — нападающий московского «Динамо»
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    Константин Тюкавин — нападающий московского «Динамо»

    «Я не вижу своего преемника. Все говорили, что это может быть Тюкава. Сейчас желаю ему скорейшего выздоровления, как и Славе Караваеву.

    В нашей профессии травмы очень неприятные: "кресты", ахиллы. Главное — терпение, чтобы вернуться. Это тяжело, скорее, психологически», — передает слова Дзюбы Чемпионат.

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    • Напомним, что форвард «Акрона» стал лучшим бомбардиров в истории чемпионата России, опережив Александра Кержакова.

    Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин уже перенес операцию, но игрок не сможет выйти на поле в нынешнем сезоне.

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