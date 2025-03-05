ПСВ — «Арсенал»: счет матча 1:7, обзор голов

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионовна выезде разгромилсо счетом 6:1.

В составе победителей точными ударами отметились Юрриен Тимбер, Этан Нванери, Микель Мерино, Мартин Эдегор (дважды), Леандро Троссард и Рикардо Калафьори, а за хозяев с пенальти отметился Ноа Ланг.

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала ПСВ — Арсенал Лондон 1:7 Голы: 0:1 Юрриен Тимбер (18'), 0:2 Итан Нванери (21'), 0:3 Микель Мерино (31'), 1:3 Ноа Ланг (пенальти) (43'), 1:4 Мартин Эдегор (47'), 1:5 Леандро Троссард (48'), 1:6 Мартин Эдегор (73'), 1:7 Риккардо Калафьори (85') Предупреждения: Майлс Льюис-Скелли (24'), Томас Парти (42'), Юрриен Тимбер (69'), Тирелл Маласиа (90')

Ответная игра команд состоится уже 12 марта в Лондоне.