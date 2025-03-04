Компани: Игры с «Байером» всегда проходят на грани, разница минимальна

Главный тренервысказался о предстоящем матче противв Лиге чемпионов.

«Это всегда матч между "Баварией" и "Байером". Хаби Алонсо и я завтра не сможем выйти на поле и сыграть. Обе команды обладают высоким индивидуальным мастерством и играют очень интенсивно.

В трех матчах, что мы провели, были три разные истории. Игры всегда проходят на грани, разница минимальна. Леверкузен заслуженно считается топ-соперником. Мы с нетерпением ждем встречи, потому что это топовый матч», — цитирует Компани Bayern & Germany.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «Байер» пройдет 5 марта во Франции и начнется в 23:00 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.