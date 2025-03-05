В рамках матча первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» на своем поле примет «Байер». Поединок пройдет 5 марта и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Бавария» — «Байер», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Бавария»

Путь к 1/8 финала: Мюнхенцы по итогам общего этапа Лиги чемпионов заняли 12-е место в таблице с 15-ю очками в активе после 8-и туров. «Баварии» не хватило лишь 1-го балла для того, чтобы войти в топ-8.

Команда попала в 1/16 финала, где встретилась с «Селтиком». По итогам противостояния «Бавария» не без труда прошла соперника, победив по сумме 2-х встреч (2:1 и 1:1).

Последние матчи: В прошлом туре Бундеслиги мюнхенцы уверенно обыграли «Штутгарт» со счетом 3:1, решив исход матча во 2-м тайме. До этого команда разгромила «Айнтрахт» (4:0).

«Бавария» не проигрывает уже на протяжении 9-и последних матчей во всех турнирах. За этот отрезок мюнхенцы 7 раз победили и дважды сыграли вничью.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграет: Йозуа Киммих из-за травмы.

Состояние команды: «Бавария» будет противостоять серьезному сопернику в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Байер» все никак не может догнать мюнхенцев в чемпионате Германии, но может выбить соперника в этом турнире.

Удивительно то, что в последнее время нападающий «Баварии» Гарри Кейн перестал забивать голы. Форвард не может отличиться на протяжении 4-х последних матчей.

«Байер»

Путь к 1/8 финала: По итогам общего этапа Лиги чемпионов леверкузенская команда заняла 6-е место в таблице, набрав 16 очков за 8 туров. «Байер» напрямую пробился в 1/8 финала турнира.

Команда активно готовится к противостоянию с «Баварией». Подопечные Хаби Алонсо также ведут погоню за 1-м местом в Бундеслиге, уступая мюнхенцам на 8 баллов.

Последние матчи: В прошлом поединке чемпионата Германии «Байер» разгромил «Айнтрахт» со счетом 4:1. Матчем ранее леверкузенцы одолели «Хольштайн» (2:0).

«Байер» не проигрывает во всех турнирах на протяжении 8-и матчей подряд. За этот период команда 5 раз победила и трижды сыграла вничью с «Лейпцигом» (2:2), «Вольфсбургом» (0:0) и «Баварией» (0:0).

Не сыграют: Жанюэль Белосьян, Мартин Террье (у обоих — травмы) и Аледжо Сарко (неактивный).

Состояние команды: «Байер» сделает все возможное, чтобы огорчить «Баварию» в Лиге чемпионов. Команда неплохо выступает в гостях, поэтому у мюнхенцев могут возникнуть проблемы.

В последних 5-и очных противостояниях «Байер» ни разу не проигрывал «Баварии». За этот отрезок подопечные Хаби Алонсо дважды победили и трижды сыграли вничью.

Статистика для ставок

«Бавария» не проигрывает на протяжении 9-и последних матчей

«Байер» также имеет беспроигрышную серию, которая насчитывает 8 встреч

«Байер» ни разу не проигрывал «Баварии» в последних 5-и очных противостояниях (2 победы и 3 ничьих)

Ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Баварии» — 1.75, победа «Байера» — 4.50, ничья — за 3.90.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.75 и 2.10 соответственно.

Прогноз: «Байер» не так прост, как кажется. «Бавария» столкнется с проблемами.

Ставка: Победа «Байера» с форой (0) за 3.30.

Прогноз: В 1-м тайме не стоит ждать много голов. «Байер» сможет сдержать нападение «Баварии».

Ставка: Тотал 1 меньше в 1-м тайме за 2.10.

Кроме того, есть прогноз на исход матча «Бавария» — «Байер» с коэффициентом 3.90.