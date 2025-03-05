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    «Байер» доставит проблемы мюнхенцам даже в гостях?

    «Бавария» — «Байер»: ставка на матч Лиги чемпионов

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    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Байер»
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    Хаби Алонсо — главный тренер «Байера»
    В рамках матча первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» на своем поле примет «Байер». Поединок пройдет 5 марта и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Бавария» — «Байер», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 05 Марта 2025 года

    Бавария

  • Мюнхен
    •  Бавария 23:00 Байер

    Байер

  • Леверкузен
    •

    «Бавария»

    Путь к 1/8 финала: Мюнхенцы по итогам общего этапа Лиги чемпионов заняли 12-е место в таблице с 15-ю очками в активе после 8-и туров. «Баварии» не хватило лишь 1-го балла для того, чтобы войти в топ-8.

    Команда попала в 1/16 финала, где встретилась с «Селтиком». По итогам противостояния «Бавария» не без труда прошла соперника, победив по сумме 2-х встреч (2:1 и 1:1).

    Бавария — Байер: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре Бундеслиги мюнхенцы уверенно обыграли «Штутгарт» со счетом 3:1, решив исход матча во 2-м тайме. До этого команда разгромила «Айнтрахт» (4:0).

    «Бавария» не проигрывает уже на протяжении 9-и последних матчей во всех турнирах. За этот отрезок мюнхенцы 7 раз победили и дважды сыграли вничью.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграет: Йозуа Киммих из-за травмы.

    Состояние команды: «Бавария» будет противостоять серьезному сопернику в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Байер» все никак не может догнать мюнхенцев в чемпионате Германии, но может выбить соперника в этом турнире.

    Удивительно то, что в последнее время нападающий «Баварии» Гарри Кейн перестал забивать голы. Форвард не может отличиться на протяжении 4-х последних матчей.

    «Байер»

    Путь к 1/8 финала: По итогам общего этапа Лиги чемпионов леверкузенская команда заняла 6-е место в таблице, набрав 16 очков за 8 туров. «Байер» напрямую пробился в 1/8 финала турнира.

    Команда активно готовится к противостоянию с «Баварией». Подопечные Хаби Алонсо также ведут погоню за 1-м местом в Бундеслиге, уступая мюнхенцам на 8 баллов.

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    • Последние матчи: В прошлом поединке чемпионата Германии «Байер» разгромил «Айнтрахт» со счетом 4:1. Матчем ранее леверкузенцы одолели «Хольштайн» (2:0).

    «Байер» не проигрывает во всех турнирах на протяжении 8-и матчей подряд. За этот период команда 5 раз победила и трижды сыграла вничью с «Лейпцигом» (2:2), «Вольфсбургом» (0:0) и «Баварией» (0:0).

    Не сыграют: Жанюэль Белосьян, Мартин Террье (у обоих — травмы) и Аледжо Сарко (неактивный).

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    Состояние команды: «Байер» сделает все возможное, чтобы огорчить «Баварию» в Лиге чемпионов. Команда неплохо выступает в гостях, поэтому у мюнхенцев могут возникнуть проблемы.

    В последних 5-и очных противостояниях «Байер» ни разу не проигрывал «Баварии». За этот отрезок подопечные Хаби Алонсо дважды победили и трижды сыграли вничью.

    Статистика для ставок

    • «Бавария» не проигрывает на протяжении 9-и последних матчей

    • «Байер» также имеет беспроигрышную серию, которая насчитывает 8 встреч

    • «Байер» ни разу не проигрывал «Баварии» в последних 5-и очных противостояниях (2 победы и 3 ничьих)

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Баварии» — 1.75, победа «Байера» — 4.50, ничья — за 3.90.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.75 и 2.10 соответственно.

    Прогноз: «Байер» не так прост, как кажется. «Бавария» столкнется с проблемами.

    Ставка: Победа «Байера» с форой (0) за 3.30.

    Прогноз: В 1-м тайме не стоит ждать много голов. «Байер» сможет сдержать нападение «Баварии».

    Ставка: Тотал 1 меньше в 1-м тайме за 2.10.

    Кроме того, есть прогноз на исход матча «Бавария» — «Байер» с коэффициентом 3.90.

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