5 марта в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» на своем поле сыграет против «Байера». Начало игры — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Бавария» — «Байер», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Бавария»

«Бавария» набрала 15 очков на групповом этапе и финишировала на 12-й позиции .

набрала на групповом этапе и финишировала на . Команда прошла «Селтик» в 1/16 финала.

в 1/16 финала. В Бундеслиге мюнхенцы уверенно лидируют с 61 очком.

Последние матчи

В прошлых турах «Бавария» обыграла «Штутгарт» (3:1) и «Айнтрахт» (4:0) .

обыграла и . Команда прошла «Байер» в Лиге чемпионов (2:1, 1:1).

в Лиге чемпионов (2:1, 1:1). Также сыграла вничью с «Байером» (0:0) в чемпионате.

Кадровые потери

«Бавария»: травмирован Йозуа Киммих.

Состояние команды

Подопечные Венсана Компани продолжают борьбу за чемпионат и Лигу чемпионов. Из Кубка Германии «Бавария» уже вылетела.

Зимой состав команды не изменился: никто значимый не ушел и никто не пришел.

«Байер»

Леверкузенцы заняли 6-е место на групповом этапе Лиги чемпионов, набрав 16 очков .

на групповом этапе Лиги чемпионов, набрав . Они миновали стадию 1/16 финала и сразу прошли в 1/8 финала.

В Бундеслиге команда идет на 2-й позиции с 53 очками.

Последние матчи

«Байер» победил «Айнтрахт» (4:1) и «Хольштайн» (2:0) .

и . Сыграл вничью с «Баварией» (0:0) и «Вольфсбургом» (0:0) .

и . Обыграл «Кельн» (3:2) и пробился в полуфинал Кубка Германии.

Кадровые потери

«Байер»: травмированы Мартин Террье, Жанюэль Белосьян, Алехо Сарко.

Состояние команды

Подопечные Хаби Алонсо стабильно выступают в сезоне и борются за самые высокие места.

Команда продолжает борьбу в чемпионате, Кубке Германии и Лиге чемпионов.

Зимой «Байер» усилился Марио Эрмосо и Эмилиано Буэндией, сохранив свой состав.

Статистика для ставок

«Бавария» не проигрывает 9 матчей подряд.

не проигрывает подряд. «Байер» не проигрывает 8 матчей подряд.

не проигрывает подряд. В последнем очном матче команды сыграли вничью (0:0).

Коэффициенты букмекеров

Букмекеры считают хозяев поля явным фаворитом, и при этом нет большой уверенности, что будет забито много голов:

Победа «Баварии» — 1.75

— Ничья — 3.90

Победа «Байера» — 4.50

— ТБ 2,5 — 1.75, ТМ 2,5 — 2.10

Прогноз и ставки

Основной прогноз:

Команды часто играют вничью, и этот матч не исключение.

Ставка: Ничья за 3.90.

Дополнительный прогноз:

Матч может быть результативным — немецкое дерби редко разочаровывает зрителей.

Ставка: Тотал больше 3 за 2.20.