ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Неймар может вернуться в «Барселону»Трансферный дайджест. 25 февраля — 3 марта Мирра АндрееваНовая звезда с «русским дровосековским форхендом». Что делает Мирру Андрееву такой особенной? Томас БахКадровые перестановки во главе МОК. Наступит ли оттепель для олимпийской сборной России?
    Все новости спорта

    «Бавария» и «Байер» выдадут феерию?

    «Бавария» — «Байер»: Ставка (к. 3.90) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 5 марта 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Баварию Прогнозы на Байер Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Байер»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Бавария» — «Байер»
    5 марта в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» на своем поле сыграет против «Байера». Начало игры — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Бавария» — «Байер», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 05 Марта 2025 года

    Бавария

  • Мюнхен
    •  Бавария 23:00 Байер

    Байер

  • Леверкузен
    •

    «Бавария»

    • «Бавария» набрала 15 очков на групповом этапе и финишировала на 12-й позиции.
    • Команда прошла «Селтик» в 1/16 финала.
    • В Бундеслиге мюнхенцы уверенно лидируют с 61 очком.

    Последние матчи

    Бавария — Байер: коэффициенты букмекеров

    • В прошлых турах «Бавария» обыграла «Штутгарт» (3:1) и «Айнтрахт» (4:0).
    • Команда прошла «Байер» в Лиге чемпионов (2:1, 1:1).
    • Также сыграла вничью с «Байером» (0:0) в чемпионате.

    Кадровые потери

    • «Бавария»: травмирован Йозуа Киммих.

    Состояние команды

    Подопечные Венсана Компани продолжают борьбу за чемпионат и Лигу чемпионов. Из Кубка Германии «Бавария» уже вылетела.

    Зимой состав команды не изменился: никто значимый не ушел и никто не пришел.

  • Главный вопрос второй части сезона — кто выиграет Лигу чемпионов? Пытаемся спрогнозировать победителя с помощью статистики
  • Неужели «ушастый» кубок снова уедет в Мадрид?
  • 01/03/2025

    • «Байер»

    • Леверкузенцы заняли 6-е место на групповом этапе Лиги чемпионов, набрав 16 очков.
    • Они миновали стадию 1/16 финала и сразу прошли в 1/8 финала.
    • В Бундеслиге команда идет на 2-й позиции с 53 очками.

    Последние матчи

    • «Байер» победил «Айнтрахт» (4:1) и «Хольштайн» (2:0).
    • Сыграл вничью с «Баварией» (0:0) и «Вольфсбургом» (0:0).
    • Обыграл «Кельн» (3:2) и пробился в полуфинал Кубка Германии.

    Кадровые потери

    • «Байер»: травмированы Мартин Террье, Жанюэль Белосьян, Алехо Сарко.

    Состояние команды

    Подопечные Хаби Алонсо стабильно выступают в сезоне и борются за самые высокие места.

    Команда продолжает борьбу в чемпионате, Кубке Германии и Лиге чемпионов.

    Зимой «Байер» усилился Марио Эрмосо и Эмилиано Буэндией, сохранив свой состав.

    Статистика для ставок

    • «Бавария» не проигрывает 9 матчей подряд.
    • «Байер» не проигрывает 8 матчей подряд.
    • В последнем очном матче команды сыграли вничью (0:0).

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 100EURИгратьБонус на первый депозитjet

    Коэффициенты букмекеров

    Букмекеры считают хозяев поля явным фаворитом, и при этом нет большой уверенности, что будет забито много голов:

    • Победа «Баварии»1.75
    • Ничья — 3.90
    • Победа «Байера»4.50
    • ТБ 2,51.75, ТМ 2,52.10

    Прогноз и ставки

    Основной прогноз:
    Команды часто играют вничью, и этот матч не исключение.

    Ставка: Ничья за 3.90.

    Дополнительный прогноз:
    Матч может быть результативным — немецкое дерби редко разочаровывает зрителей.

    Ставка: Тотал больше 3 за 2.20.

    Читайте также

    «Бавария» — «Байер»: прогноз и ставка за 3.90, статистика, коэффициенты матча 05.03.202523:00. «Бавария» и «Байер» выдадут феерию?
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры