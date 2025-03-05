Бавария
Байер
«Бавария»
- «Бавария» набрала 15 очков на групповом этапе и финишировала на 12-й позиции.
- Команда прошла «Селтик» в 1/16 финала.
- В Бундеслиге мюнхенцы уверенно лидируют с 61 очком.
Последние матчи
Бавария — Байер: коэффициенты букмекеров
- В прошлых турах «Бавария» обыграла «Штутгарт» (3:1) и «Айнтрахт» (4:0).
- Команда прошла «Байер» в Лиге чемпионов (2:1, 1:1).
- Также сыграла вничью с «Байером» (0:0) в чемпионате.
Кадровые потери
- «Бавария»: травмирован Йозуа Киммих.
Состояние команды
Подопечные Венсана Компани продолжают борьбу за чемпионат и Лигу чемпионов. Из Кубка Германии «Бавария» уже вылетела.
Зимой состав команды не изменился: никто значимый не ушел и никто не пришел.
«Байер»
- Леверкузенцы заняли 6-е место на групповом этапе Лиги чемпионов, набрав 16 очков.
- Они миновали стадию 1/16 финала и сразу прошли в 1/8 финала.
- В Бундеслиге команда идет на 2-й позиции с 53 очками.
Последние матчи
- «Байер» победил «Айнтрахт» (4:1) и «Хольштайн» (2:0).
- Сыграл вничью с «Баварией» (0:0) и «Вольфсбургом» (0:0).
- Обыграл «Кельн» (3:2) и пробился в полуфинал Кубка Германии.
Кадровые потери
- «Байер»: травмированы Мартин Террье, Жанюэль Белосьян, Алехо Сарко.
Состояние команды
Подопечные Хаби Алонсо стабильно выступают в сезоне и борются за самые высокие места.
Команда продолжает борьбу в чемпионате, Кубке Германии и Лиге чемпионов.
Зимой «Байер» усилился Марио Эрмосо и Эмилиано Буэндией, сохранив свой состав.
Статистика для ставок
- «Бавария» не проигрывает 9 матчей подряд.
- «Байер» не проигрывает 8 матчей подряд.
- В последнем очном матче команды сыграли вничью (0:0).
Коэффициенты букмекеров
Букмекеры считают хозяев поля явным фаворитом, и при этом нет большой уверенности, что будет забито много голов:
- Победа «Баварии» — 1.75
- Ничья — 3.90
- Победа «Байера» — 4.50
- ТБ 2,5 — 1.75, ТМ 2,5 — 2.10
Прогноз и ставки
Основной прогноз:
Команды часто играют вничью, и этот матч не исключение.
- 3.55Реал Мадрид — Атлетико: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.87ПСВ — Арсенал: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.82Бенфика — Барселона: прогноз и ставкаЗавтра в 23:00
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Ставка: Ничья за 3.90.
Дополнительный прогноз:
Матч может быть результативным — немецкое дерби редко разочаровывает зрителей.
Ставка: Тотал больше 3 за 2.20.