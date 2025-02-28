встретятся в матче 27-го тура чемпионата Италии, который состоится 28 февраля во Флоренции на «Артемио Франки» в 22:45 по мск.

«Фиорентина» проиграла 3 матча подряд и опустилась за пределы зоны еврокубков. В последнем туре команда проиграла «Вероне» 0:1.

У «Лечче» другая ситуация. Гости выиграли только один матч из пяти и сейчас имеют 25 очков. Они находятся в 4 очках от зоны вылета. Последним результатом команды стало минимальное поражение 0:1 от «Удинезе».

Прошлая очная встреча закончилась крупной победой «Фиорентины». «Фиалки» выиграли 6:0.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок на игру:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.12.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.12. Букмекеры считают фаворитом «Фиорентину». Ставки принимаются с коэффициентами 1.81 и 5.10. На ничью можно поставить за 3.60.

Искусственный интеллект ожидает победы хозяев со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Фиорентина» — «Лечче» смотрите на LiveCup.Run.

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