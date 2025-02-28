«Фиорентина» проиграла 3 матча подряд и опустилась за пределы зоны еврокубков. В последнем туре команда проиграла «Вероне» 0:1.
У «Лечче» другая ситуация. Гости выиграли только один матч из пяти и сейчас имеют 25 очков. Они находятся в 4 очках от зоны вылета. Последним результатом команды стало минимальное поражение 0:1 от «Удинезе».
Прошлая очная встреча закончилась крупной победой «Фиорентины». «Фиалки» выиграли 6:0.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок на игру:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.12.
- Букмекеры считают фаворитом «Фиорентину». Ставки принимаются с коэффициентами 1.81 и 5.10. На ничью можно поставить за 3.60.
- Искусственный интеллект ожидает победы хозяев со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Фиорентина» — «Лечче» смотрите на LiveCup.Run.
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