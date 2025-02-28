28 февраля в 27-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Фиорентина» и «Лечче». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Фиорентина» — «Лечче», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Фиорентина»

Турнирное положение: «Фиорентина» по итогам 26-ти туров итальянского первенства набрала 42 балла и борется за попадание в еврокубки.

Команда занимает шестую позицию и лишь на один пункт опережает седьмую строчку, что вне зоны континентальных турниров, а также на семь очков отстает от зоны Лиги чемпионов.

Последние матчи: в рамках 26-го тура Серии А флорентийцы в чужих стенах потерпели поражение от «Вероны» с результатом 0:1.

Перед этим в 25-м туре национального чемпионата «Фиалки» на своем поле остались слабее еще и «Комо» со счетом 0:2.

Не сыграют: травмированы — Бове, Адли, Кольпани и Гудмундссон, дисквалифицирован — Ричардсон.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Фиорентина» проиграла после трех побед кряду.

Это вроде как сулит хозяевам не лучшие шансы на победу, тем не менее, они все же немалы, если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор чужого поля.

Мойзе Кин — лучший бомбардир команды в Серии А с 15-ю голами.

«Лечче»

Турнирное положение: «Лечче» по итогам 26-ти туров итальянского первенства набрал 25 баллов и борется за выживание в элитном дивизионе.

Команда занимает 16-ю позицию в турнирной таблице и лишь на четыре пункта опережает зону вылета в низший дивизион, которая ограничивается 18-20-й строчками.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 26-го тура национального чемпионата южане на своем поле потерпели поражение от «Удинезе» (0:1).

Перед этим коллектив в 25-м туре итальянского первенства набрал лишь один балл, когда в чужих стенах разошелся мировой с главным аутсайдером «Монцей» (0:0).

Не сыграют: травмированы — Галло, Пьеротти, Хельгасон и Марквински, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Лечче» проиграл лишь раз при двух ничьих и одном поражении.

Это вроде как сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на ничью, тем не менее, они все же невысоки, если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Никола Крстович — лучший бомбардир команды в Серии А с семью голами.

Статистика для ставок

в восьми из 11-ти последних матчей «Фиорентины» забивали больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Фиорентины» забивала только одна команда

в трех из четырех последних матчей «Лечче» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.73. Ничья — в 3.60, победа «Лечче» — в 5.10.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.12 и 1.72.

Прогноз: в восьми из 11-ти последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их пяти из семи последних домашних поединков.

Между тем, в четырех из семи последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.12.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в шести из 11-ти последних матчей «Фиорентины».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.50.