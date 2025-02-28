«Болонья» — «Милан»: счет матча 2:1, обзор голов

В перенесенном матче 9-го тура итальянской Серии Апереиграласо счетом 2:1.

Первый тайм остался за россонери, на 43-й минуте забил Рафаэль Леао.

Сразу после перерыва Сантьяго Кастро сравнял счет, а за 8 минут до конца основного времени Дан Ндойе принес победу «Болонье».

Календарь и таблица Серии А

Футбол. Италия. Серия А Болонья — Милан 2:1 Голы: 0:1 Рафаэл Леау (43'), 1:1 Сантьяго Кастро (48'), 2:1 Дан Ндой (82') Болонья: Лукаш Скорупски, Лоренцо Де Сильвестри (Давиде Калабрия, 84'), Сэм Бёкема, Николо Казале, Хуан Миранда, Ремо Фройлер, Льюис Фергюсон (Томмазо Побега, 72'), Джованни Фаббиан (Йенс Одгор, 72'), Дан Ндой, Сантьяго Кастро (Тёйс Даллинга, 79'), Benjamin Dominguez (Николо Камбьяги, 80') Милан: Мик Меньян, Тео Эрнандес, Страхиня Павлович, Малик Тшау, Юнус Муса, Тейьяни Рейндерс, Юссуф Фофана, Сантьяго Хименес (Лука Йович, 76'), Рафаэл Леау, Жоау Фелиш (Кристиан Пулишич, 61'), Alejandro Jimenez (Тэмми Абрахам, 84') Предупреждения: Тео Эрнандес (47'), Николо Казале (53'), Малик Тшау (54')

«Болонья» с 44 очками идет шестой в Серии А. «Милан» (41) располагается двумя строчками ниже.