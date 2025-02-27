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    Кейн — лучший нападающий на данный момент по версии FourFourTwo

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    Издание FourFourTwo назвало десять лучших нападающих на данный момент.

    Гарри Кейн
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    Гарри Кейн

    На первой строчке оказался форвард «Баварии» Гарри Кейн, вторым стал нападающий «Ньюкасла» Александер Исак. В тройке также нашлось место «Барселоны» Роберт Левандовски.

    Топ-10 лучших нападающих мира по версии FourFourTwo:
    • Гарри Кейн («Бавария»);
    • Александер Исак («Ньюкасл»);
    • Роберт Левандовски («Барселона»);
    • Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
    • Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид);
    • Виктор Дьёкереш («Спортинг»);
    • Лаутаро Мартинес («Интер»);
    • Виктор Осимхен («Галатасарай»);
    • Хулиан Альварес («Атлетико» Мадрид);
    • Олли Уоткинс («Астон Вилла»).

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