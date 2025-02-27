Кейн — лучший нападающий на данный момент по версии FourFourTwo

Издание FourFourTwo назвало десять лучших нападающих на данный момент.

На первой строчке оказался форвард «Баварии» Гарри Кейн, вторым стал нападающий «Ньюкасла» Александер Исак. В тройке также нашлось место «Барселоны» Роберт Левандовски.