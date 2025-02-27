Кейн — лучший нападающий на данный момент по версии FourFourTwo

Гарри Кейн Фото: globallookpress.com
На первой строчке оказался форвард «Баварии» Гарри Кейн, вторым стал нападающий «Ньюкасла» Александер Исак. В тройке также нашлось место «Барселоны» Роберт Левандовски.
Топ-10 лучших нападающих мира по версии FourFourTwo:
- Гарри Кейн («Бавария»);
- Александер Исак («Ньюкасл»);
- Роберт Левандовски («Барселона»);
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
- Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид);
- Виктор Дьёкереш («Спортинг»);
- Лаутаро Мартинес («Интер»);
- Виктор Осимхен («Галатасарай»);
- Хулиан Альварес («Атлетико» Мадрид);
- Олли Уоткинс («Астон Вилла»).